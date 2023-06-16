Как избавиться от мошек в квартире и доме: проверенные способы

Летом в домах и квартирах могут появляться плодовые мушки. Они не кусаются, но могут быть очень раздражительными и быстро размножаются. Читайте в материале ТСН.ua, как избавиться от мошки в квартире или доме.

Что это за насекомые – плодовые мушки

Карликовые или плодовые мушки – мелкие насекомые, которые во взрослом возрасте достигают в длину не более 3 мм. Характерны их черты: белые или красные глаза, коричневые или светло-желтые туловище с брюшком. Некоторые считают, что это обычные мухи. Но они травоядные, то есть не нападают на животных или людей. Их любимые продукты питания – дрожжи, которые образуются в процессе брожения. Поэтому их чаще всего можно увидеть в амбаре или на кухне.

Плодовые мушки любят размножаться во гниющих фруктах, а также других влажных органических материалах. За неделю одинокая самка может отложить до сотни яиц. Из них вылупляются белые личинки, которые затем превращаются в куколок и уже впоследствии – в взрослых особей.

Почему эти мошки появляются в квартире или доме? В первую очередь, их привлекает запах сезонных фруктов, аромат соков, варенья и некоторых цветов. Пиво или сладкое вино – очень хорошая для них приманка. А потому не стоит держать дома пустые бутылки.

Хотя эти насекомые не кусаются, они могут отрицательно повлиять на ваше здоровье. Они летают по всей кухне, перенося вредные патогены и бактерии, позже попадающие в пищу.

Как избавиться от мошек в квартире или доме

Конечно, лучше просто не допускать, чтобы эти мошки появились в вашем доме. Для этого нужно своевременно избавляться от перезрелых или гнилых продуктов. Ежедневно проверяйте, пригодны ли овощи и фрукты к употреблению. После покупки их лучше сразу класть в холодильник, а остатков избавляться как можно скорее.

Но если плодовые мушки все же появились, следует узнать, как избавиться от них. В этом вам помогут народные средства:

Посадить базилик или мяту в горшок – аромат этих растений отпугивает мошек и других насекомых, а потому рекомендуется держать их в горшках на подоконнике в кухне. Если мошки все равно появились, можно распылить небольшое количество воды с маслом базилика или мяты.

Жидкость для мытья посуды и уксус – в большую банку налейте небольшое количество уксуса. Это нужно, чтобы привлечь насекомых. Добавьте в него несколько капель жидкости для мытья посуды. Так мошки утонут.

Пламя свечи – нужно поместить в кастрюлю с водой свечу и поставить емкость рядом с местом обитания мошек. Закройте окна, так пламя будет единственным источником света. Насекомые будут к нему притягиваться. Они будут поджигать в огне крылья и топиться в воде.

Ловушка с бананом – отрежьте от фрукта небольшую часть и положите в банку или стакан. Отверстие нужно перекрыть самодельной "воронкой". Подойдет лист бумаги с небольшим отверстием. Мошку будет привлекать запах банана, а потому она с легкостью попадет внутрь через небольшое отверстие, а вот выбраться назад уже не сможет.