Зустріч Зеленського та Трампа на саміті НАТО: про що говорили лідери

Зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Гаазі / © Офіс президента України

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На полях саміту НАТО в Гаазі 25 червня відбулася зустріч президентів України та США — Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Ця зустріч стала першою офіційною розмовою лідерів після їхнього короткого спілкування 26 квітня у Ватикані під час церемонії похорону Папи Римського Франциска.

Заплановані переговори на саміті G7 у червні не відбулися через достроковий від’їзд Трампа через ескалацію на Близькому Сході.

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ТСН.ua зібрав усе, що відомо про переговори Зеленського та Трампа у Гаазі.

«Тривала та змістовна» зустріч

Напередодні розмови із Зеленським, Трамп повідомляв, що обговорить із ним «його труднощі», при цьому назвавши українського лідера «хорошим хлопцем».

Після того, як зустріч двох лідерів відбулася, американський президент назвав розмову «гарною» та відзначив, що Зеленський був «дуже приємним». Своєю чергою, глава Української держави назвав її «змістовною та тривалою».

Переговори тривали близько 50 хвилин, що значно довше ніж було заплановано програмою.

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Про що говорили Зеленський та Трамп

Як повідомив президент України, вдалося «охопити всі дійсно значимі питання», зокрема, лідери обговорили шлях досягнення припинення вогню, справжнього миру та захисту громадян України.

Однак, Трамп на пресконференції після зустрічі заявив, що не обговорював із Зеленським конкретно припинення вогню, а «просто хотів дізнатися, як у нього справи», підкресливши, що зустріч пройшла добре.

«Я просто хотів побачити, як у нього справи», — сказав Трамп.

Також американський президент заявив, що планує провести переговори з Володимиром Путіним, щоб з’ясувати, чи є можливість припинити конфлікт.

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Трамп висловив думку, що Путін зацікавлений у врегулюванні ситуації та бажає вийти з неї, оскільки для нього це «суцільний безлад».

Окрім того, у приватних розмовах із лідерами НАТО Трамп заявляв, що з Україною «потрібно щось робити», оскільки ситуація «повністю вийшла з-під контролю».

За словами Зеленського, він розповів Трампу про обміни полоненими та тілами загиблих, зауваживши, що Росія передала Україні тіла своїх солдатів, які зараз ідентифікують у Києві.

На зустрічі обговорили військову допомогу США, зокрема закупівлю систем ППО та можливе спільне виробництво дронів.

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Склад учасників переговорів

Фото з переговорів українського та американського президентів опублікував Офіс Президента України.

Учасники переговорів / © Офіс президента України

Учасники переговорів / © Офіс президента України

З української сторони до переговорів долучилися міністр оборони Рустем Умєров, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Як повідомив Єрмак у Telegram, бесіда пройшла в дружній та діловій атмосфері.

«Багато обговорили питань щодо майбутнього світової безпеки, проговорили шляхи завершення війни. Також говорили про оборону України та співпрацю, зокрема й економічну в рамках угоди», — написав Єрмак у соцмережі.

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З американського боку у зустрічі взяли участь міністр оборони Піт Гегсет та державний секретар Марко Рубіо, які пізніше супроводжували Трампа на підсумковій пресконференції.

Продаж США систем Patriot Україні

Під час спілкування Трампа із журналістами, він заявив про можливість розгляду питання постачання Україні додаткових систем Patriot. Однак він зауважив, що не знає чи нададуть США гроші Україні для захисту.

У відповідь на запитання журналістів щодо продажу ППО українцям, він зазначив, що вони «дійсно хочуть отримати протиракетні ракети».

«Дозвольте мені сказати вам, що вони (Україна, — Ред.) дійсно хочуть отримати протиракетні ракети, так звані „Patriot“. І ми подивимося, чи зможемо ми їх надати. Ви знаєте, їх дуже важко дістати. Вони потрібні й нам. Ми постачали їх Ізраїлю. І вони дуже ефективні, на 100 відсотків ефективні. Важко повірити, наскільки ефективні. І вони хочуть їх найбільше на світі, як ви, мабуть, знаєте», — зазначив президент США.

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Останні заяви США щодо України

Держсекретар США Марко Рубіо нещодавно назвав причину, чому Трамп виступає проти санкцій РФ. В інтерв’ю Politico держслужбовець сказав, що адміністрація США хоче зберегти можливість для переговорів про мирне врегулювання.

«Якщо ми зробимо те, чого всі тут хочуть, а саме — розтрощимо їх ще більшими санкціями, то, ймовірно, втратимо можливість розмовляти з ними про припинення вогню. Хто тоді з ними розмовлятиме?», — зазначив Рубіо.

Також Рубіо підкреслив, що Трамп сам визначить оптимальний момент для нових обмежень, але їх запровадження фактично закриє вікно для діалогу.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що у переговорах між Україною та Росією є незначний прогрес. Зокрема, він наголосив, що «завжди є миротворцем».

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«На переговорах між Росією та Україною спостерігається незначний прогрес. Я завжди є миротворцем. Іноді потрібно бути жорстким, але завжди бути миротворцем», — наголосив Трамп.

Також під час саміту G7 у Канаді він зазначив, що виключення РФ з G8 2014 року стало помилкою. За його словами таке рішення могло спровокувати війну в Україні.

«Я б сказав, що це була помилка. Бо інакше у нас зараз не було б війни, якби Росія була у G8», — висловився Трамп.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, які рішення ухвалили країни-члени Альянсу на 34 саміті у Гаазі.

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