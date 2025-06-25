Спирт в бензині – зрада скасовується?

© Associated Press

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Після нещодавнього ухвалення нового регламенту щодо обов’язкового додавання спирту (біоетанолу) до бензину експерти Інституту споживчих експертиз перевірили мережі АЗС з метою виявити реальну картину зі вмістом біоетанолу.

Експерти традиційно розділили результати, отримані в лабораторії, на зони – «зелену», «синю» та «червону». Зразки були перевірені за основними параметрами – октанове число, вміст сірки та об'ємні частини ароматичних вуглеводнів та бензолу, а головне – вміст спирту.

Цього разу «зелена» зона лідерів виявилася дуже чисельною. Великі приватні мережі (WOG, KLO, AMIC, ОККО, UPG) прогнозовано підтвердили свій статус мереж, на яких практично виключена поява не якісного бензину. Також в «зеленій» зоні опинилися мережі так званих «дискаунтерів» - MARSHALL, CHIPO, AVANTAGE 7, VOSTOKGAZ.

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Лабораторні дослідження показали, що досліджені мережі із «зеленої» зони суворо дотримуються регламенту щодо вмісту біоетанолу. У всіх кількість спирту як під копірку – у межах 4,7- 4,9%. Це означає, що додавання цього компоненту відбувалося в заводських умовах, а отже можна стверджувати, що це європейське пальне.

З іншими вважливими показниками у лідерів також все на висоті – вони перевищували вимоги ДСТУ. Експерти почали із замірів октанового числа, значення якого повинно бути 95 одиниць і вище. Рекордне значення зафіксоване у «дев’яносто п’ятого», придбаного в мережі WOG, бензин у цій мережі майже 98-й !!! (97,7 од.). Відмінний результат також у преміальної київської мережі KLO (96,7 од.).

Далі поміряли вміст сірки – найбільш шкідливої для двигуна та екології речовини. Майже відсутня шкідлива сірка була у зразку WOG – 3 мг/кг. Між іншим, це значення вже відповідає стандарту ЄВРО 6. Також вдвічі нижче нормативу зафіксовано у «дев’яносто п’ятому» у AVANTAGE 7 – всього 5 мг/кг.

Щодо вмісту ароматичних вуглеводнів, то у всіх учасників цієї групи значення в межах норми, найменша кількість у CHIPO та KLO – лише трохи більше 25 %, при вимозі не більше 35.

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І насамкінець, перевірили «вбивцю» каталізаторів – вміст бензолу. Найбільш «чистий» бензин у CHIPO та VOSTOKGAZ (0,64 % при нормі не вище 1%).

В «синю» зону потрапили мережі ФАКТОР, VST, БРСМ-Нафта, OVIS та BVS. Бензини А-95 на цих заправках відповідали нормативам ДСТУ, але з показниками, що впритул наблизилися до граничних норм.

А от в «червоній» зоні порушників цього разу порожньо! Експерти кажуть, що введення великих штрафів налякало власників мереж, але «тимчасово». Тим паче, що буквально нещодавно Верховна Рада прийняла закон про скасування штрафів за недотримання нормативів щодо спирту в бензині.