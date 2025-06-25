Чого насправді чекає Трамп від Путіна: Подоляк назвав три ключові умови

Михайло Подоляк - радник керівника ОП / © Associated Press

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В Офісі президента України надали три ключові умови, які очільник Кремля Володимир Путін має виконати, щоб свідчити про готовність до перемир’я з Україною.

Про це йшлося у коментарі радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка для YouTube-каналу «РБК-Україна».

За словами Подоляка, Путін має зробити кілька речей для початку справжнього перемир’я з Україною, а саме зупинити атаки по цивільному населенню України, масштабні ракетно-дронові обстріли, активні дії по лінії прямого боєзіткнення.

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«От три дії, які чітко зафіксують, що Путін готовий до, перше, в регулювання війни як такої, ну, тобто в регулювання в політичному сенсі, Друге, до реалістичних переговорів. І третє, до закінчення ескалаційного періоду», — зазначив Подоляк.

За словами Подоляка, Путін вважав, що події на Близькому Сході відкривають для нього вікно можливостей для завдання масштабних ударів по цивільному населенню України, що ніхто не буде дивитися і звертати увагу на те, що він руйнує просто житлові квартали у Києві та інших містах України.

Проте ні.

«Це очевидно, що Путін робить, і я думаю, що Трамп також це усвідомлює», — зазначив Подоляк.

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Подоляк також зауважив, що Росія не є раціональною країною.

«Росія буде вважати до моменту, поки не буде боятись, що далі буде тільки гірше для неї, що ціна війни буде суттєво зростати, що найближче оточення Путіна буде мати проблеми юридичного, фізичного і фінансового характеру набагато глобальніші, ніж сьогодні», — пояснив він.

Нагадаємо, президент США Трамп назвав війну в Україні найскладнішою.

Він також зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським під час саміту НАТО в Гаазі 25 червня.

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