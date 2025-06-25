Де можна вижити після ядерної війни: експертка назвала лише два місця на планеті

Ядерна війна — на планеті є лише два місця, де можна вижити / © ТСН.ua

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Ядерна війна була б руйнівною та поширила б радіацію майже по всьому світу, але експерт розкрив єдиний регіон, де можна пережити ядерний апокаліпсис.

Про це пише Daily Mail.

Журналістка-розслідувачка Енні Якобсен пояснила, чому людям, які прагнуть уникнути жахливих наслідків Третьої світової війни, варто розглянути можливість втечі до Австралії чи Нової Зеландії.

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На її думку, ці країни Південної півкулі будуть єдиним місцем, яке зможе «підтримати сільське господарство» після ядерної катастрофи в північній частині світу.

Якобсен обговорила моторошну хронологію, за якою ядерна війна знищить більшу частину Землі, під час розмови з ведучим подкасту Стівеном Бартлеттом.

«Такі місця, як Айова чи Україна, будуть вкриті снігом протягом 10 років. Тож сільське господарство зазнає невдачі, а коли сільське господарство зазнає невдачі, люди просто помруть», — вважає журналістка.

«Крім того, у вас є радіаційне отруєння, оскільки озоновий шар буде настільки пошкоджений і зруйнований, що ви не зможете перебувати на вулиці під сонячним світлом», — говорила Якобсен під час подкасту 2024 року.

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«Люди будуть змушені жити під землею. Тож ви повинні уявити собі людей, які живуть під землею, борючись за їжу всюди, крім Нової Зеландії та Австралії», — продовжила вона.

Ще до загострення кризи на Близькому Сході Якобсен опублікувала книгу під назвою «Ядерна війна: сценарій», у якій шокуючими подробицями викладено, як відбуватиметься кінець світу під час Третьої світової війни.

«Сотні мільйонів людей загинуть»

На думку журналістки, після ядерної війни настане ядерна зима — сильне, тривале глобальне похолодання.

У повномасштабній війні, де багато міст постраждають від ядерних бомб, ці вибухи спричинять величезні пожежі, горіння будівель, лісів та інших споруд. Дим і сажа від цих пожеж піднімалися б високо в небо, в частину атмосфери, яка називається стратосферою, де вони можуть залишатися роками, оскільки дощ не може їх змити. Цей товстий шар сажі блокував би сонячне світло від досягнення поверхні Землі, немов гігантська тінь над планетою.

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Через меншу кількість сонячного світла Земля стане набагато холоднішою. ​​Експерти, з якими спілкувалася Якобсен у своїй книзі, передбачили, що температура в США впаде, що зробить сільське господарство неможливим.

Цей холод і темрява призвели б до масової нестачі їжі та голоду. Тварини та риби також боролися б за виживання, що зробило б їжу ще дефіцитнішою.

На думку журналістки, з 8 мільярдів населення Землі виживе щонайбільше три мільярди.

Де можна буде вижити

Єдиними місцями, де насправді може розвиватися сільське господарство, Якобсен називає Австралію та Нову Зеландію.

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Сідней, Австралія / © Pexels

Окрім того, що обидві країни здатні виробляти продукти харчування після ядерної війни, Австралія та Нова Зеландія мають кілька інших факторів, які роблять цю частину світу притулком від глобального руйнування.

Вони знаходяться далеко від основних ядерних держав, які, ймовірно, спровокували б світову війну, — США, Росії та Китаю.

Будучи острівними державами, їхня ізоляція в Тихому та Південному океанах обмежує радіоактивні опади від ядерних вибухів на півночі.

Раніше колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що після перемир’я між Іраном та Ізраїлем «Третя світова війна тимчасово відкладається».

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