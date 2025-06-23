Ядерний апокаліпсис: Чалий прогнозує глобальне переформатування впливів

Валерій Чалий / © Голос Америки

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Розгортання регіональних воєн в Європі, на Близькому Сході, в Індо-Тихоокеанському регіоні, в Африці — це все повʼязані між собою процеси. Йде переформатування світового розподілу впливів і ролей. Що стане точкою біфуркації вже зрозуміло: скоріше за все, на жаль, це буде використання зброї масового знищення (тактичного боєзаряду, «брудної» бомби, теракту на ядерному обʼєкті).

Таку думку висловив український дипломат, посол України в США в 2015-2019 рр. Валерій Чалий в Facebook.

Чалий наголосив, що вірогідність такого сценарію зростає зараз швидше, ніж світові ціни на нафту.

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«ДНЯЗ (Договір про нерозповсюдження ядерної зброї — ред.) скомпрометований. Останній договір про скорочення ядерних озброєнь закінчує свою дію у лютому 2026 року. Далі — жодних обмежень. Після першого шоку від того, що цю скриньку Пандори таки відкрили, відбудеться фіксація, хто на яких позиціях опинився і паралельно підрахунок ядерних потенціалів», — зазначив він.

Далі, за словами Чалого, вся система вибудується на основі наявного та потенційного володіння ядерною зброєю і готовності його застосування. Всі інші країни будуть намагатися сховатися під ядерними парасольками тих, кому пощастило.

Дипломат назвав три актуальні завдання для України.

«Тому актуальні завдання для України:

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по-перше, взяти на себе одну з ключових ролей у світі щодо дотримання режиму нерозповсюдження і необхідності ядерного роззброєння;

по-друге, налагоджувати максимально глибокі (бажано союзницькі відносини) з потужними демократичними ядерними державами (насамперед, Велика Британія, США та Франція);

по-третє, як паралельний варіант — створювати разом з європейськими країнами щит від потенційної ядерної атаки», — зазначив він.

Можливо, за словами дипломата, хтось швидше створить ще потужнішу, аніж ядерна, зброю (наприклад, в кіберпросторі чи біологічну) — тоді це сплутає багатьом гравцям карти.

«Звісно, позитивного у всьому цьому мало. Може, людство й зупиниться перед такими загрозами. Страх може спрацювати. Але навряд чи. Хороша новина — такий розвиток подій може таки знову повернути світ на якийсь період в балансуючу систему з правилами й обмеженнями. І тоді — наступить знову „холодний мир“ та прийде надія, яка одна й залишалася у скриньці Пандори (як в цьому міфові описано). Шанс, що цю скриньку залишать відкрити вже наступним поколінням чи штучному інтелектові, невеликий, але він є. Тому будемо оптимістами й робитимемо те, що можемо… і буде так, як буде», — підсумував дипломат.

Нагадаємо, науковці розповіли, що може врятувати життя у разі ядерного вибуху.