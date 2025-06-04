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- Війна
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Рано чи пізно це питання ядерної зброї: Білецький про Україну після війни
Білецький заявив, що Україна має всі юридичні і моральні права на ядерну зброю.
Демілітаризована зона не гарантує припинення війни в Україні. Єдиним гарантом миру і запобіжником від подальшої агресії РФ є українська армія і власне озброєння, включно з балістичним і ядерним.
Таку думку висловив Андрій Білецький, командир Третього Армійського Корпусу в інтервʼю YouTube-каналу «ВІДДУШІВДУШУ».
«Тому очевидно, що єдиний запобіжник для миру, безпеки і всього іншого — це армія. Українська — не англійська, не французька армія — виключно українська армія. Це балістика. І раніше чи пізніше виникне питання ядерної зброї — обов’язкове для нашої країни», — вважає Білецький.
Військовий переконаний, що Україна має всі права на ядерну зброю: «юридичні, практичні, фізичні і моральні».
«Все інше: демілітаризовані зони, французькі контингенти, домовленості Трампа — вони нас ні від чого не врятують. Нас врятує тільки якісна півмільйонна українська армія, яку ми там вибудовуємо на новому зростку кращих підрозділів, яка буде світовим топом. Я вірю виключно в армію», — підсумував командир Третього Армійського Корпусу.
Раніше в МАГАТЕ попередили про ризик ядерної катастрофи в Україні через масовані обстріли.