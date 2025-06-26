Астрологический прогноз на 26 июля

Рог изобилия / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: первую половину дня желательно посвятить разработке планов на последующий лунный месяц, вторую — их постепенной и неторопливой реализации.

Символ дня: Рог изобилия.

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Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: каштановый — символизирует стабильность и надежность.

Счастливые камни дня: жадеит, халцедон, агат переливчатый.

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За какую часть тела отвечает: рот, зубы.

Болезни дня: при малейших проблемах с зубами необходим сразу же посетить стоматолога.

Питание дня: можно голодать, поститься и садиться на новую диету.

Стрижка дня: от любых манипуляций с волосами нужно отказаться.

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Дачные работы дня: можно пересаживать и прививать плодовые деревья и кустарники, а вот от обрезки желательно отказаться.

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, избавляющие от порчи и сглаза.

Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, не сбываются, но в них может содержаться подсказка относительно того, как поступить в сложившейся жизненной ситуации.

Табу дня: нельзя отвечать агрессией на агрессию — последствия такого «обмена мнениями» могут оказаться непредсказуемыми.

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Цитата дня: «Все бегут к „потом“, забыв про „сейчас“. А жизнь — она только тут, и только в этот миг» (Конфуций).

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