В МИД прокомментировали создание спецтрибунала против РФ

Андрей Сибига / © Getty Images

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что подписание соглашения о создании международного трибунала о преступлении агрессии России против Украины — это исторический шаг не только для Украины, но и для мирового правосудия.

Об этом он написал в соцсети Х.

«Это исторический момент не только для Украины, но и мирового правосудия. Полномасштабная война России против Украины является серьезным нарушением международного права в Европе со времен Второй мировой войны. Впервые за многие десятилетия будет создан Специальный трибунал для преследования преступления агрессии», — подчеркнул министр.

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Сибига также поблагодарил международных партнеров, которые приложили усилия для достижения этого решения.

«Благодарю всех партнеров в Основной группе, ЕС, всех юристов, дипломатов и политиков, которые обеспечили этот результат. Но прежде всего — Совету Европы и его Генеральному секретарю Алену Берсе, сыгравшему центральную роль», — отметил он.

В заключение министр подчеркнул, что наказания за преступления не избежать.

«Путин и его сообщники должны знать, что правосудие неизбежно», — написал Сибига.

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Ранее сообщалось, что министры иностранных дел коалиции по созданию специального трибунала для России за преступления против Украины предоставили политическое одобрение созданию этого трибунала.

Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе 25 июня подписали соглашение о создании спецтрибунала для расследования преступления агрессии против Украины.