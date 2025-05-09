Спецтрибунал относительно агрессии России: стало известно, когда его запустят

Владимир Путин и Адольф Гитлер

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Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины будет запущен в Люксембурге на следующей неделе.

Об этом заявил министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель во время общения с журналистами во Львове, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Трибунал будет запущен на следующей неделе в Люксембурге, где состоится заседание Совета министров Совета Европы, где министр иностранных дел Украины выдвинет официальные требования», — рассказал Беттель.

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Он также ответил на вопрос, как можно объяснить отступление США от поддержки трибунала. Так, министр сказал, что трибунал является инициативой Совета Европы, а США не являются членом этой организации и, по мнению Беттеля, это будет «географически сложнее».

«Я надеюсь, что это будет решено на следующей неделе в Люксембурге, где у нас состоится встреча министров с президентом, и Андрей Сибига приглашен присутствовать там. Также состоится официальное вручение документов для создания этого трибунала», — проинформировал глава МИД Люксембурга.

Повлияет ли создание спецтрибунала на мирные переговоры?

Отвечая на вопрос, повлияет ли это как-то на мирные переговоры, он отметил, что президент России Владимир Путин и сейчас никого не слушает.

«Даже если он будет пойман, он продолжает получать приветствия в некоторых странах, которые являются членами международных организаций, которые мы поддерживаем. Они не выполняют то, что подписали, но будет ли это оказывать давление — это еще вопрос», — высказался Беттель.

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Он отметил важность того, чтобы со стороны Украины было больше сил, и это поможет государству.

«Совместно мы продолжим работать над этой инициативой, и я надеюсь, что на следующей неделе в Люксембурге будет достигнут прогресс», — отметил люксембургский министр.

Какие дела сможет расследовать спецтрибунал?

По информации источников агентства, будущий спецтрибунал сможет расследовать дела по так называемой «тройке» — Путину, главе МИД Сергею Лаврову и премьер-министру Михаилу Мишустину — до стадии вынесения прокурором обвинения.

То есть прокурор трибунала сформирует обвинительный акт, выступит с публичным заявлением, что Путин, Лавров и Мишустин виновны в совершении преступления агрессии, после чего обвинительный акт поступит судье предварительного производства и процесс приостановится. Приостановка будет продолжаться до тех пор, пока эта «тройка» находится на своих должностях. Процесс рассмотрения автоматически возобновится, как только они покинут должности. Если же «тройка» не окажется физически на скамье подсудимых, то суд будет заочным.

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Кроме того, в поле зрения трибунала будут также самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вместе с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. В то же время, трибунал не будет затрагивать власти Ирана из-за отсутствия юридической составляющей преступления агрессии, потому что агрессия — это не про поставки дронов и ракет.

Также сообщается, что никаких иммунитетов не будет у «двадцатки» высшего военно-политического руководства России — это Дмитрий Медведев, Сергей Шойгу, Сергей Нарышкин, Валерий Герасимов, Александр Бортников, Виктор Золотов и другие. Следовательно, расследование и вынесение приговоров в отношении них будут вполне возможными.

Напомним, во Львов 9 мая прибыли министры и дипломаты из 35 стран Евросоюза и Совета Европы. Анонсировалось, что, среди прочего, они примут участие в заседании Core Group по созданию спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины.

К представителям десятков стран во Львове обратился президент Украины Владимир Зеленский, призвавший их создать трибунал по преступлению агрессии со стороны России. Глава государства подчеркнул необходимость решения создать механизм, способный предотвратить будущие войны — путем привлечения к ответственности.

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