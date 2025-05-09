Спецтрибунал щодо агресії Росії: стало відомо, коли його запустять

Володимир Путін та Адольф Гітлер

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Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України буде запущено у Люксембурзі наступного тижня.

Про це заявив міністр закордонних справ Люксембургу Ксав’є Беттель під час спілкування з журналістами у Львові, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Трибунал буде запущено наступного тижня в Люксембурзі, де відбудеться засідання Ради міністрів Ради Європи, де міністр закордонних справ України висуне офіційні вимоги», — розповів Беттель.

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Він також відповів на запитання про те, як можна пояснити відступ США від підтримки трибуналу. Так, міністр сказав, що трибунал є ініціативою Ради Європи, натомість США не є членом цієї організації і, на думку Беттеля, це буде «географічно складніше».

«Я сподіваюся, що це буде вирішено наступного тижня в Люксембурзі, де у нас відбудеться зустріч міністрів з президентом, і Андрій Сибіга запрошений бути присутнім там. Також відбудеться офіційне вручення документів для створення цього трибуналу», — поінформував очільник МЗС Люксембургу.

Чи вплине створення спецтрибуналу на мирні переговори?

Відповідаючи на запитання, чи вплине це якимось чином на мирні переговори, він зазначив, що президент Росії Володимир Путін і зараз нікого не слухає.

«Навіть якщо його буде спіймано, він продовжує отримувати вітання в деяких країнах, що є членами міжнародних організацій, які ми підтримуємо. Вони не виконують те, що підписали, але чи чинитиме це тиск — це ще питання», — висловився Беттель.

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Він наголосив на важливості того, аби з боку України було більше сил, і це допоможе державі.

«Спільно ми продовжимо працювати над цією ініціативою, і я сподіваюся, що наступного тижня в Люксембурзі буде досягнуто прогресу», — зазначив люксембурзький міністр.

Які справи зможе розслідувати спецтрибунал?

За інформацією джерел агентства, майбутній спецтрибунал зможе розслідувати справи щодо так званої «трійки» — Путіна, голови МЗС Сергія Лаврова та прем’єр-міністра Михайла Мішустіна — до стадії винесення прокурором обвинувачення.

Тобто, прокурор трибуналу сформує обвинувальний акт, виступить із публічною заявою, що Путін, Лавров і Мішустін винні у скоєнні злочину агресії, після чого обвинувальний акт надійде до судді попереднього провадження і процес призупиниться. Призупинення триватиме доти, допоки ця «трійка» перебуває на своїх посадах. Процес розгляду автоматично відновиться, щойно вони залишать посади. Якщо ж «трійка» не опиниться фізично на лаві підсудних, то суд буде заочним.

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Окрім того, у полі зору трибуналу будуть також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко разом з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Водночас трибунал не зачіпатиме владу Ірану через відсутність юридичного складника злочину агресії, бо агресія — це не про постачання дронів та ракет.

Також повідомляється, що жодних імунітетів не матиме «двадцятка» вищого військо-політичного керівництва Росії, — це Дмитро Медведєв, Сергій Шойгу, Сергій Наришкін, Валерій Герасімов, Олександр Бортніков, Віктор Золотов та інші. Тож розслідування і ухвалення вироків щодо них буде цілком можливим.