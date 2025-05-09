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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Трибунал за преступления России: Зеленский обратился к европейским странам

Зеленский назвал создание трибунала в отношении преступления агрессии России путем предотвратить новые войны.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к представителям более 40 стран во Львове, призвал создать трибунал по преступлению агрессии, совершенного Россией против Украины.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

«Это — высшее моральное наследие ХХ века: должна быть ответственность. Особенно — ответственность за войну. Потому что, если даже одна война останется безнаказанной, придут новые войны. Именно поэтому Путин и начал полномасштабную войну против Украины — он избежал наказания за предыдущие войны, как бандит, который ни разу не отвечал за содеянное. Этого больше нельзя допустить», — заявил президент.

Глава государства назвал трибунал ключевым механизмом предотвращения новых войн.

«И сегодня прямо перед вами стоит решение. Решение создать механизм, который способен предотвратить будущие войны — через привлечение к ответственности. Решение создать трибунал — трибунал по преступлению агрессии, совершенного Россией против Украины», — говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский сделал заявление о прекращении огня на 30 дней.

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