Разоблачение венгерской шпионской сети в Украине: как отреагировал глава МИД Сиярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто / © Associated Press

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Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сиярто призвал к осторожности, но прямо не отрицает, что украинские силовики недавно задержали венгерских шпионов в Закарпатье.

Венгерского дипломата цитирует издание 444.hu.

Очевидно, что в Украине часто используется антивенгерская пропаганда. Антивенгерская пропаганда, которая во многих случаях оказалась безосновательной», — заявил министр иностранных дел Петер Сиярто в интервью телеканалу ATV в ответ на новость о том, что украинская контрразведка утверждает, что раскрыла венгерскую военную шпионскую сеть в Закарпатье.

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Сиярто просит всех «проявлять осторожность по поводу любых новостей, содержащих подобную украинскую пропаганду». Он отметил, что официальной информации от украинской стороны пока не поступало.

«Как только мы получим какие-либо подробности или официальную информацию, мы сможем с этим разобраться, до этого это следует классифицировать как пропаганду, к которой следует относиться с осторожностью», — добавил Сиярто.

Напомним, СБУ впервые в истории государства разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая проводила шпионскую деятельность в ущерб Украине.