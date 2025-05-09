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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Разоблачение венгерской шпионской сети в Украине: как отреагировал глава МИД Сиярто

Петер Сиярто призывает к осторожности, но прямо не отрицает, что украинцы захватили венгерских шпионов в Закарпатье.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто / © Associated Press

Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сиярто призвал к осторожности, но прямо не отрицает, что украинские силовики недавно задержали венгерских шпионов в Закарпатье.

Венгерского дипломата цитирует издание 444.hu.

Очевидно, что в Украине часто используется антивенгерская пропаганда. Антивенгерская пропаганда, которая во многих случаях оказалась безосновательной», — заявил министр иностранных дел Петер Сиярто в интервью телеканалу ATV в ответ на новость о том, что украинская контрразведка утверждает, что раскрыла венгерскую военную шпионскую сеть в Закарпатье.

Сиярто просит всех «проявлять осторожность по поводу любых новостей, содержащих подобную украинскую пропаганду». Он отметил, что официальной информации от украинской стороны пока не поступало.

«Как только мы получим какие-либо подробности или официальную информацию, мы сможем с этим разобраться, до этого это следует классифицировать как пропаганду, к которой следует относиться с осторожностью», — добавил Сиярто.

Напомним, СБУ впервые в истории государства разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая проводила шпионскую деятельность в ущерб Украине.

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