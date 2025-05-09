В нежном пальто и золотых серьгах-висюльках: герцогиня Софи на праздничном концерте в Лондоне

Герцогиня Софи и принц Эдвард / © Getty Images

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60-летняя Софи приехала на концерт с остальными членами королевской семьи. Она была одета в пастельного оттенка пальто от бренда Theory и набросила платок на шею, подобранный в тон. В ушах у герцогини были золотые серьги-висюльки The Giulia Barela, несколько золотых браслетов сверкало на запястьях, а на пальце помолвочное кольцо. Герцогиня собрала волосы в низкий хвост и сделала очень легкий макияж.

Принц Эдвард был запечатлен рядом с супругой. Он надел черный костюм, белую рубашку и бордовый галстук.

Герцогиня Софи и принц Эдвард / © Getty Images

Напомним, на концерте также появилась принцесса Кейт и принц Уильям. Кэтрин выбрала для выхода костюм от Self-Portrait и туфли-лодочки из замши Gianvito Rossi и в руке держала маленькую черную сумку от Chanel.

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Принц и принцесса Уэльские / © Associated Press

А королева Камилла облачилась в наряд от Anna Valentine и была в пальто своего мужа короля Чарльза.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press