ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
303
Время на прочтение
1 мин

Ольга Фреймут рассказала о ссорах с мужем и удивила причинами: "Он осуждает"

Ведущая честно рассказала о разногласиях во взглядах на воспитание детей.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Ольга Фреймут с мужем

Ольга Фреймут с мужем / © jetsetter.ua

Украинская ведущая Ольга Фреймут честно рассказала о конфликтах в семье.

Знаменитость рассекретила, что чаще всего с мужем Владимиром Локотко ссорится из-за двух общих детей — сына Валерия и дочь Евдокию. А именно бизнесмена беспокоит, как Ольга их воспитывает. Ведущая отмечает, что ее избранник стремится к идеальному режиму для детей и ссорится из-за чрезмерной жажды новых игрушек. Впрочем, звездная мама честно признается, что на самом деле по-детски проживает с младшим сыном и дочерью эти мгновения радости и чувствует себя самой счастливой мамой от такого времяпровождения с детьми.

Ольга Фреймут с детьми от Владимира Локотко / © instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут с детьми от Владимира Локотко / © instagram.com/freimutolia

"Он вносит коррективы. Ему не нравится, что дети поздно ложатся спать, потому что в Великобритании дети в 20:30 уже спят. Наши ложатся в 22:00. Ему не нравится, что они много времени проводят в YouTube. У них нет TikTok. Иногда мы исподтишка покупаем игрушки, прячем в комоде, но он осуждает. Потому что он минималист и любит мало вещей. Поэтому он ругается, что так нельзя и "кого ты воспитываешь". А я с ними могу мультики смотреть…" — поделилась ведущая в интервью Рамине Эсхакзай.

Напомним, недавно Ольга Фреймут высказалась о паспорте РФ своего мужа Владимира Локотко и где на самом деле бизнесмен во время войны в Украине.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
303
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie