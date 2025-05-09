Ольга Фреймут рассказала о ссорах с мужем и удивила причинами: "Он осуждает"

Ольга Фреймут с мужем / © jetsetter.ua

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Украинская ведущая Ольга Фреймут честно рассказала о конфликтах в семье.

Знаменитость рассекретила, что чаще всего с мужем Владимиром Локотко ссорится из-за двух общих детей — сына Валерия и дочь Евдокию. А именно бизнесмена беспокоит, как Ольга их воспитывает. Ведущая отмечает, что ее избранник стремится к идеальному режиму для детей и ссорится из-за чрезмерной жажды новых игрушек. Впрочем, звездная мама честно признается, что на самом деле по-детски проживает с младшим сыном и дочерью эти мгновения радости и чувствует себя самой счастливой мамой от такого времяпровождения с детьми.

Ольга Фреймут с детьми от Владимира Локотко / © instagram.com/freimutolia

"Он вносит коррективы. Ему не нравится, что дети поздно ложатся спать, потому что в Великобритании дети в 20:30 уже спят. Наши ложатся в 22:00. Ему не нравится, что они много времени проводят в YouTube. У них нет TikTok. Иногда мы исподтишка покупаем игрушки, прячем в комоде, но он осуждает. Потому что он минималист и любит мало вещей. Поэтому он ругается, что так нельзя и "кого ты воспитываешь". А я с ними могу мультики смотреть…" — поделилась ведущая в интервью Рамине Эсхакзай.

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Напомним, недавно Ольга Фреймут высказалась о паспорте РФ своего мужа Владимира Локотко и где на самом деле бизнесмен во время войны в Украине.