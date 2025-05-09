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Дата публикации
Категория
Рецепты
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Время на прочтение
2 мин

Яйца по-шотландски: рецепт оригинального блюда

Если вам надоели стандартные рецепты яиц и вы ищете что-то новое, но простое в приготовлении — яйца по-шотландски станут настоящим открытием.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Яйца по-шотландски: рецепт оригинального блюда

Яйца по-шотландски: рецепт оригинального блюда / © Associated Press

Хрустящая панировка, нежный фарш со специями и яйцо с мягким желтком внутри — это блюдо уверенно покоряет сердца и желудки. Классический рецепт предполагает жарку во фритюре и именно им поделились на странице anny.cooking, рассчитанном на 5 оригинальных и вкусных яиц.

Ингредиенты

Для основания

  • Куриные яйца 5 шт.

  • Мясной фарш (смесь говядины и свинины) 500 г

  • Соль

  • Молотый черный перец, чеснок и паприка по ½ ч. л

  • Соус Sriracha (или другой острый соус) 2 ст. л

  • Зелень (петрушка и зеленый лук)

Для панировки

  • Сырое яйцо 1 шт.

  • Мука

  • Панировочные сухари

  • Масло

Приготовление

  1. Положите яйца в кипящую соленую воду. Варите ровно 5 минут, чтобы желток остался мягким.

  2. Сразу после варки опустите их в ледяную воду — это облегчит очистку и остановит процесс приготовления.

  3. Смешайте мясной фарш со всеми специями, зеленью и соусом.

  4. Хорошо размешайте, чтобы масса стала однородной и пластичной.

  5. Разделите фарш на 5 частей.

  6. Осторожно очистите отварные яйца.

  7. Каждую часть фарша разомните в плоскую «лепешку» и заверните вокруг яйца и сформируйте шарик.

  8. Обваляйте сначала в муке, затем в яйце, а затем в сухарях.

  9. Нагрейте подсолнечное масло до 170–180 °C.

  10. Аккуратно опустите яйца в горячее масло и жарьте по 5 мин до золотистой корочки.

  11. Затем выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

С чем подавать

Яйца по-шотландски — это уже полноценное блюдо, но к нему идеально подойдут соусы:

  • Классический ТарТар — для нежного вкуса

  • Сладкий Чили — для легкого пикантного оттенка.

  • Горчично-медовый — для интересной гаммы вкусов

Также подавайте с:

  • листьями салата

  • запеченным картофелем или пюре

  • свежим овощным гарниром

Яйца по-шотландски — это не просто вкусно. Это изысканная альтернатива классическим перекусам или идеальный вариант завтрака выходного дня. А еще — это возможность удивить близких или гостей совершенно новым блюдом.

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