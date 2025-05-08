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- Шоу-бизнес
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В шапке наискосок: Кендалл Дженнер надела винтажный наряд на вечеринку
Она в очередной раз поразила выбором модных нарядов.
Младшая сестра Ким Кардашьян — модель Кендалл Дженнер — попала под прицел папарацци по пути на вечеринку. Девушка посетила after-party, которое прошло после бала Met Gala в Нью-Йорке.
Кендалл в тот вечер носила черный обтягивающий костюм от бренда Mugler, который является архивным. Наряд разработан для коллекции 1999 года и включает жакет и юбку-карандаш. Образ Кендалл дополнила также туфлями на каблуках и шляпкой в ретро-стиле, которую носила наискосок.
Напомним, что сам Met Gala она посетила в сером эксклюзивном наряде от Torisheju с жакетом и длинной юбкой со шлейфом. Также известная модель и «ангел» Victoria’s Secret добавила гламура с помощью украшений от Chopard.