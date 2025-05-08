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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
125
Время на прочтение
1 мин

В шапке наискосок: Кендалл Дженнер надела винтажный наряд на вечеринку

Она в очередной раз поразила выбором модных нарядов.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Младшая сестра Ким Кардашьян — модель Кендалл Дженнер — попала под прицел папарацци по пути на вечеринку. Девушка посетила after-party, которое прошло после бала Met Gala в Нью-Йорке.

Кендалл в тот вечер носила черный обтягивающий костюм от бренда Mugler, который является архивным. Наряд разработан для коллекции 1999 года и включает жакет и юбку-карандаш. Образ Кендалл дополнила также туфлями на каблуках и шляпкой в ретро-стиле, которую носила наискосок.

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Напомним, что сам Met Gala она посетила в сером эксклюзивном наряде от Torisheju с жакетом и длинной юбкой со шлейфом. Также известная модель и «ангел» Victoria’s Secret добавила гламура с помощью украшений от Chopard.

Кендалл Дженнер / © Associated Press

Кендалл Дженнер / © Associated Press

Кендалл Дженнер / © Associated Press

Кендалл Дженнер / © Associated Press

Энн Хэтэуэй_2 / © Associated Press

© Associated Press

Мадонна_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дайана Росс / © Getty Images

© Getty Images

Ріанна_1 / © Associated Press

© Associated Press

Шакира_2 / © Associated Press

© Associated Press

Карли Клосс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Кім Кардашян_4 / © Associated Press

© Associated Press

Лиса _4 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон _1 / © Associated Press

© Associated Press

Холли Берри_2 / © Associated Press

© Associated Press

Деми Мур_4 / © Associated Press

© Associated Press

Эшли Грэм_4 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_10 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_18 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_8 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_14 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_17 / © Associated Press

© Associated Press

Дженна Ортега_1 / © Associated Press

© Associated Press

София Ричи_1 / © Associated Press

© Associated Press

Приянка Чопра и Ник Джонас _1 / © Associated Press

© Associated Press

Сідні Свіні_5 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Бибер_2 / © Associated Press

© Associated Press

Мона Патель_2 / © Associated Press

© Associated Press

Сабрина Карпентер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Lizzo_2 / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
125
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