В шапке наискосок: Кендалл Дженнер надела винтажный наряд на вечеринку

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Реклама

Младшая сестра Ким Кардашьян — модель Кендалл Дженнер — попала под прицел папарацци по пути на вечеринку. Девушка посетила after-party, которое прошло после бала Met Gala в Нью-Йорке.

Кендалл в тот вечер носила черный обтягивающий костюм от бренда Mugler, который является архивным. Наряд разработан для коллекции 1999 года и включает жакет и юбку-карандаш. Образ Кендалл дополнила также туфлями на каблуках и шляпкой в ретро-стиле, которую носила наискосок.

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Напомним, что сам Met Gala она посетила в сером эксклюзивном наряде от Torisheju с жакетом и длинной юбкой со шлейфом. Также известная модель и «ангел» Victoria’s Secret добавила гламура с помощью украшений от Chopard.

Реклама

Кендалл Дженнер / © Associated Press

Кендалл Дженнер / © Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press