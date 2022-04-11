Почему Гитлер ненавидел красную помаду и как она сделал революцию во время Второй мировой войны

Почему Гитлер ненавидел красную помаду и как она сделал революцию во время Второй мировой войны

Пока современные мировые бренды пытаются усидеть на двух стульях и продолжают продажи в РФ, мы вам расскажем, как обычная красная помада стала символом победы в 40-х.

С 24 февраля, после того как Россия начала полномасштабную войну на территории Украины, в нашей стране происходят страшные вещи. Каждый дом, квартира и двор, где побывал и мародерил российский солдат превращается в руины. Подобных преступлений в Европе не видели с окончания Второй мировой войны, поэтому многие мировые бренды, среди которых и косметические гиганты, отказались от продаж в России - они закрывают свои магазины и производства, не желая поддерживать геноцид украинцев и войну. Дефицита декоративной косметики во вражеской стране, скорее всего, не будет, ведь на их рынке продолжает оставаться много известных брендов, однако некоторые любимые марки россияне больше купить в своей стране не смогут, что значительно повлияет на бьюти-рынок.

То, что уход косметических брендов как-то изменит мировоззрение российских граждан, увязших в пучине пропаганды, очень сомнительно, но косметическая революция, которая сейчас наблюдается в мире не единственная в истории войн. Например, одним из неофициальных символов Второй мировой войны была очень необычная вещь - красная губная помада.

Модель с каштановыми волосами и красной помадой позирует для фото, 1930-е годы. / Getty Images

Историки считают, что свой путь красная помада начала еще 5 тысяч лет тому назад. Яркая краска для губ встречалась в Месопотамии, Древнем Египте, Греции и Китае и использовалась элитой того времени. Что касается современного мира, то до XX столетия носить красную помаду считалось вульгарным и постыдным, часто она ассоциировалась с сомнительными в моральном отношении женщинами: невежливыми, сексуально аморальными, даже еретиками. В Позднем Средневековье красные губы считались признаком общения с дьяволом, католическая церковь даже запретила косметические средства. В этот период инквизиция имела право арестовать за святотатство женщин, красящих губы.

В начале XX столетия все кардинально изменилось благодаря суфражисткам, которые изначально в США, а затем во многих других странах отстаивали право женщин голосовать и участвовать в выборах. Символом их движения стали красные губы. Затем в ревущие двадцатые красная губная помада, которая уже начала выпускаться в привычных для нас тюбиках, стала завоевывать мир красоты и появляться в косметичках многих девушек.

Группа суфражисток из Массачусетса марширует по улицам Нью-Йорка во время парада, США, около 1915 года. / Getty Images

Приблизительно из 1941 года и до окончания Второй мировой войны, красная помада была обязательной для женщин, вступивших в армию США, а многие бренды извлекали из этой ситуации выгоду: бренд Elizabeth Arden выпустил помаду Victory Red, а бренд Helena Rubinstein - Regimental Red.

Английская реклама губной помады Elizabeth Arden, июнь 1943 г. / Getty Images

Однако больше всего выгоды получила, конечно же, Elizabeth Arden, поскольку американское правительство попросило создать эту косметическую компанию регламентированный оттенок помады для губ и лака ногтей, которые будут использовать служащие женщины. Так появился оттенок Montezuma Red, который сочетался с красной окантовкой их униформы и подчеркивал ее.

Четыре женщины-шифровальщицы работающие в штаб-квартире воздушно-десантных войск союзников. Слева направо - Пеннингтон, Персиваль, Брамбл и Бейтс / Getty Images

Красная помада стала считаться актом патриотизма, а красные губы символизировали победу и оптимизм. Более того, после начала войны, многие женщины вынуждены были занять профессии мужчин, которые пошли на войну, а помада, по мнению многих, помогала им поддерживать боевой дух и чувство достоинства. В Великобритании премьер-министр Уинстон Черчилль и правительство поддерживали выдачу помады по необходимости, а не по талонам.

Портрет женщины-добровольца в военной униформе Второй мировой войны / Getty Images

На плакате по призыву в вооруженные силы США изображены четыре женщины в разной форме. Надпись гласит "Ради своей страны сегодня — ради себя завтра", начало-середина 1940-х годов / Getty Images

Как-то сотрудник министерства снабжения британскому изданию даже сказал журналу Vogue: "Косметика так же важна для женщин, как табак для мужчин".

Мэри Черчилль (справа) - дочь премьер-министра Англии Уинстона Черчилля. Она позирует в учебном центре 3-го женского армейского вспомогательного корпуса, 1940-е годы / Getty Images

Однако, несмотря на попытки сделать помаду доступным косметическим продуктом в военное время, все же она подверглись высокому налогообложению, поэтому стала дефицитным товаром. Те женщины, которые не могли "достать" помаду, использовать для окрашивания губ сок свеклы. А вот помады, которые еще производились, начали делать в более дешевых футлярах. Метал из которого ранее делались футляры шел на военные нужды

Девушка по имени Мэри Рамси красит губы помадой / Getty Images

Несмотря на то, что на светлой стороне силы женская красота и желание хорошо выглядеть в любой ситуации были в почете и поддерживались правительством, среди фашистов красная помада была запрещена. Более того, этот косметический продукт был запрещен самим Адольфом Гитлером. Фюрер ненавидел красную помаду, потому что, во-первых, среди его противников она считалась символом победы, а второй причиной была арийская раса, которую он ставил выше других. По мнению Гитлера, истинная арийская женщина не нуждалась в краске на лице, потому что она является носителем естественной красоты. Также красный цвет помады считался чрезмерно сексуальной, что в том обществе осуждалось.

После войны популярность красной помады не утихла и с символа войны перекочевала в символ Голливуда. Красные губы стали частью образов таких суперзвезд как Элизабет Тейлор, Мэрилин Монро, Риты Хейворт и Марлен Дитрих. Даже королева Елизавета II и ее сестра Маргарет любили красный цвет на губах. Сегодня же алый оттенок - это классика, представленная у большинства косметических брендов.

Винтажная реклама губной помады Yardley Bright Red, опубликованная в лондонском издании The Queen 4 июня 1952 года / Getty Images

Портрет актрисы Джанет Ли / Getty Images

Мэрилин Монро / Getty Images

Принцесса Маргарет / Getty Images

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