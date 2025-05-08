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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Зеленский проводит телефонный разговор с Трампом — ОПУ

Офис президента сообщил о начале разговора лидеров Украины и США.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский проводит телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом ТСН.ua сообщили в Офисе президента Украины.

В ОПУ отметили, что подробности разговора и результаты будут после его окончания.

Напомним, за несколько часов до этого Трамп анонсировал, что намерен поговорить с Зеленским «немного позже». В то же время президент США заявил, что в Белом доме ценят быструю ратификацию соглашения о недрах в Верховной Раде.

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