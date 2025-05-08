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Зеленский проводит телефонный разговор с Трампом — ОПУ
Офис президента сообщил о начале разговора лидеров Украины и США.
Президент Украины Владимир Зеленский проводит телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.
Об этом ТСН.ua сообщили в Офисе президента Украины.
В ОПУ отметили, что подробности разговора и результаты будут после его окончания.
Напомним, за несколько часов до этого Трамп анонсировал, что намерен поговорить с Зеленским «немного позже». В то же время президент США заявил, что в Белом доме ценят быструю ратификацию соглашения о недрах в Верховной Раде.