Президент Украины Владимир Зеленский / © t.me/V_Zelenskiy_official

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Президент Украины Владимир Зеленский проводит телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом ТСН.ua сообщили в Офисе президента Украины.

В ОПУ отметили, что подробности разговора и результаты будут после его окончания.

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Напомним, за несколько часов до этого Трамп анонсировал, что намерен поговорить с Зеленским «немного позже». В то же время президент США заявил, что в Белом доме ценят быструю ратификацию соглашения о недрах в Верховной Раде.