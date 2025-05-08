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Зеленський проводить телефонну розмову з Трампом — ОПУ
Офіс президента повідомив про початок розмови лідерів України та США.
Президент України Володимир Зеленський проводить телефонну розмову із американським лідером Дональдом Трампом.
Про це ТСН.ua повідомили в Офісі президента України.
В ОПУ зазначили, що подробиці розмови та результати будуть після її закінчення.
Нагадаємо, за кілька годин до цього Трамп анонсував, що має намір поговорити із Зеленським «трохи пізніше». Водночас президент США заявив, що у Білому домі цінують швидку ратифікацію угоди про надра у Верховній Раді.