Президент України Володимир Зеленський / © t.me/V_Zelenskiy_official

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Президент України Володимир Зеленський проводить телефонну розмову із американським лідером Дональдом Трампом.

Про це ТСН.ua повідомили в Офісі президента України.

В ОПУ зазначили, що подробиці розмови та результати будуть після її закінчення.

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Нагадаємо, за кілька годин до цього Трамп анонсував, що має намір поговорити із Зеленським «трохи пізніше». Водночас президент США заявив, що у Білому домі цінують швидку ратифікацію угоди про надра у Верховній Раді.