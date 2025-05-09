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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Спецтрибунал по РФ: в Кремле отреагировали

Кремль открыто демонстрирует свое отношение: он исключает любую международную ответственность за агрессию в Украине, даже на уровне символической реакции.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков / © Associated Press

Россия не будет реагировать на призывы Европейского Союза о создании специального международного трибунала для привлечения руководства к ответственности за преступления агрессии.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают РосСМИ.

Ранее Европейский парламент, а также лидеры ряда стран ЕС поддерживали создание международного правового механизма для расследования и судебного преследования за военные преступления, совершенные Россией на территории Украины.

Еще в марте 2023 г. Международный уголовный суд уже выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Однако Москва не признает юрисдикцию МКС.

Напомним, во Львове 9 мая министры иностранных дел коалиции по созданию специального трибунала для России за преступления против Украины предоставили политическое одобрение созданию этого трибунала. К министрам также обратился президент Украины Владимир Зеленский.

А по заявлению министра иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттеля, трибунал будет запущен в Люксембурге на следующей неделе.

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