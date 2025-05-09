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Спецтрибунал щодо РФ: у Кремлі відреагували
Кремль відкрито демонструє своє ставлення: він відкидає будь-яку міжнародну відповідальність за агресію в Україні, навіть на рівні символічної реакції.
Росія не реагуватиме на заклики Європейського Союзу щодо створення спеціального міжнародного трибуналу для притягнення її керівництва до відповідальності за злочини агресії.
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передають РосЗМІ.
Раніше Європейський парламент, а також лідери низки країн ЄС висловлювали підтримку створенню міжнародного правового механізму для розслідування і судового переслідування за військові злочини, скоєні Росією на території України.
Ще в березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд уже видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна. Проте Москва не визнає юрисдикцію МКС.
Нагадаємо, у Львові 9 травня міністри закордонних справ коаліції зі створення спеціального трибуналу для Росії за злочини проти України надали політичне схвалення створенню цього трибуналу. До міністрів також звернувся президент України Володимир Зеленський.
А за заявою міністра закордонних справ Люксембургу Ксав’є Беттеля, трибунал буде запущено в Люксембурзі наступного тижня.