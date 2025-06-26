У МЗС прокоментували створення спецтрибуналу проти РФ

Андрій Сибіга / © Getty Images

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що підписання угоди про створення міжнародного трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України — це історичний крок не лише для України, а й для світового правосуддя.

Про це він написав у соцмережі Х.

«Це історичний момент не лише для України, але й для світового правосуддя. Повномасштабна війна Росії проти України є найсерйознішим порушенням міжнародного права в Європі з часів Другої світової війни. Вперше за багато десятиліть буде створено Спеціальний трибунал для переслідування злочину агресії», — підкреслив міністр.

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Сибіга також подякував міжнародним партнерам, які доклали зусиль для досягнення цього рішення.

«Дякую всім партнерам в Основній групі, ЄС, усім юристам, дипломатам і політикам, які забезпечили цей результат. Але перш за все — Раді Європи та її Генеральному секретарю Алену Берсе, який відіграв центральну роль», — зазначив він.

На завершення міністр наголосив, що покарання за злочини не уникнути.

«Путін та його спільники повинні знати, що правосуддя неминуче», — написав Сибіга.

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Раніше повідомлялося, що міністри закордонних справ коаліції зі створення спеціального трибуналу для Росії за злочини проти України надали політичне схвалення створенню цього трибуналу.

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе 25 червня підписали угоду про створення Спецтрибуналу для розслідування злочину агресії проти України.