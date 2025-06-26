Пентагон розслідує витік секретного звіту про удари по Ірану

Пентагон / © Associated Press

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Міністерство оборони США спільно з ФБР проводить кримінальне розслідування можливого витоку засекреченої доповіді Розвідувального управління (DIA), яка стосується результатів американських ударів по ядерних обʼєктах Ірану.

Про це повідомило видання Politico з посиланням на міністра оборони США Піта Гегсета, який прокоментував ситуацію під час саміту НАТО в Гаазі 25 червня.

«Ми проводимо розслідування витоку спільно з ФБР, оскільки ця інформація призначалася для внутрішнього користування й оцінки бойових втрат», — заявив очільник Пентагону.

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Він також звинуватив ЗМІ у спробі викривити інформацію задля політичного тиску.

«Публікації в ЗМІ, основані на цих даних, мають на меті перекрутити ситуацію, щоб президент мав поганий вигляд, хоча це була беззаперечна перемога», — наголосив Гегсет.

Як зазначає Politico, Пентагон наразі не розкриває деталей розслідування. Водночас міністр оборони заявив, що самі висновки DIA мають «низький рівень довіри».

Раніше в медіа зʼявилися повідомлення про те, що удари США нібито не спричинили значного впливу на ядерну програму Ірану. У відповідь на це президент Дональд Трамп та держсекретар Марко Рубіо назвали подібні публікації фейковими.

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Гегсет, зі свого боку, підкреслив, що ударів по іранських об’єктах було завдано з великою точністю.

«Ми вважаємо, що, найімовірніше, [шкода] серйозна — аж до повного знищення», — підсумував він, коментуючи масштаби руйнувань на іранських ядерних обʼєктах.

Раніше повідомлялося, що директор ЦРУ Джон Реткліфф повідомив, що достовірні розвідувальні дані свідчать про те, що ядерна програма Ірану була серйозно пошкоджена нещодавніми цілеспрямованими ударами.

Ми раніше інформували, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що конфлікт Ізраїлю з Іраном вичерпався та похвалив американських військових.

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