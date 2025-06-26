Диктатор Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

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Украине не стоит надеяться, что президент США Дональд Трамп сможет «победить» российского диктатора Путина так же, как, по мнению некоторых обозревателей, это произошло с Ираном.

Такое мнение в интервью YouTube-каналу высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Нет, не стоит на это надеяться. Трамп не политик и не государственник в привычном для нас понимании. Он, прежде всего, капиталист», — отметил эксперт.

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По его словам, если Трамп получит выгодное для себя предложение, он вполне может пойти на уступки. В частности, Тимочко не исключает, что Трамп мог предложить доступ к нефтяным месторождениям или политическое влияние в стратегическом регионе.

«Не только Кремль, но и аятоллы Ирана могли дать ответные сигналы», — считает он.

Тимочко также обратил внимание на реакцию Израиля, которая, по его мнению, свидетельствует о скрытом недовольстве.

«Это видно даже из поведения Нетаньяху. Они уже понимают, что это были комические удары Ирана — как по американским базам, так и по израильским, якобы по производству ядерного оружия», — подчеркнул эксперт.

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По его словам, об ударах знали заранее, так что успели вывезти ценное оборудование. Аналогичная ситуация, утверждает Тимочко, произошла и в Катаре, где атаковали пустую базу. Это, по его мнению, указывает на существование предварительных кулуарных договоренностей.

«В Израиле сейчас стоит вопрос не столько выиграть войну в чистом виде или уничтожить режим аятолла, как не дать связаться очень узкими финансовыми договоренностями между Ираном и США, чтобы и дальше иметь возможность наносить какие-то превентивные удары. Такая же история может быть и здесь», — резюмировал он.

По мнению Тимочка, ситуация будет оставаться неизменной, пока в Трампе «не победит президент над капиталистом».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Гааге отреагировал на атаку РФ по Киеву.

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Мы ранее сообщали, что во время закрытой встречи с лидерами стран НАТО президент США Дональд Трамп заявил, что с Украиной «нужно что-то делать», поскольку ситуация «полностью вышла из-под контроля».