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Трамп не победит Путина так легко, как это было с Ираном — Тимочко
Украине не стоит надеяться на Дональда Трампа в противостоянии с Путиным — его действия руководствуются не государственными интересами, а личной выгодой.
Украине не стоит надеяться, что президент США Дональд Трамп сможет «победить» российского диктатора Путина так же, как, по мнению некоторых обозревателей, это произошло с Ираном.
Такое мнение в интервью YouTube-каналу высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.
Нет, не стоит на это надеяться. Трамп не политик и не государственник в привычном для нас понимании. Он, прежде всего, капиталист», — отметил эксперт.
По его словам, если Трамп получит выгодное для себя предложение, он вполне может пойти на уступки. В частности, Тимочко не исключает, что Трамп мог предложить доступ к нефтяным месторождениям или политическое влияние в стратегическом регионе.
«Не только Кремль, но и аятоллы Ирана могли дать ответные сигналы», — считает он.
Тимочко также обратил внимание на реакцию Израиля, которая, по его мнению, свидетельствует о скрытом недовольстве.
«Это видно даже из поведения Нетаньяху. Они уже понимают, что это были комические удары Ирана — как по американским базам, так и по израильским, якобы по производству ядерного оружия», — подчеркнул эксперт.
По его словам, об ударах знали заранее, так что успели вывезти ценное оборудование. Аналогичная ситуация, утверждает Тимочко, произошла и в Катаре, где атаковали пустую базу. Это, по его мнению, указывает на существование предварительных кулуарных договоренностей.
«В Израиле сейчас стоит вопрос не столько выиграть войну в чистом виде или уничтожить режим аятолла, как не дать связаться очень узкими финансовыми договоренностями между Ираном и США, чтобы и дальше иметь возможность наносить какие-то превентивные удары. Такая же история может быть и здесь», — резюмировал он.
По мнению Тимочка, ситуация будет оставаться неизменной, пока в Трампе «не победит президент над капиталистом».
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Гааге отреагировал на атаку РФ по Киеву.
Мы ранее сообщали, что во время закрытой встречи с лидерами стран НАТО президент США Дональд Трамп заявил, что с Украиной «нужно что-то делать», поскольку ситуация «полностью вышла из-под контроля».