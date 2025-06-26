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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Втрати Росії станом на 26 червня: Генштаб оновив дані

Окупанти активно втрачають техніку.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати РФ.

Втрати РФ. / © Associated Press

Станом на ранок 26 червня ЗСУ знищили 1 015 750 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1100 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

  • особового складу – близько 1 015 750 (+1100) осіб,

  • танків – 10968 (+1) од

  • бойових броньованих машин – 22892 (+7) од

  • артилерійських систем – 29617 (+48) од

  • РСЗВ– 1425 (+0) од

  • засоби ППО – 1188 (+0) од

  • літаків – 416 (+0) од

  • гелікоптерів – 337 (+0) од

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42153 (+107)

  • крилаті ракети – 3388 (+0)

  • кораблі / катери – 28 (+0) од

  • підводні човни – 1 (+0) од

  • автомобільної техніки та автоцистерн – 53195 (+111) од

  • спеціальна техніка - 3921 (+1)

Як повідомлялося, Росія має великий запас ракет, зокрема й отриманих з Ірану та КНДР, але втрати пускових платформ і носіїв значно обмежують її можливості для масованих атак.

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