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- Війна
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Втрати Росії станом на 26 червня: Генштаб оновив дані
Окупанти активно втрачають техніку.
Станом на ранок 26 червня ЗСУ знищили 1 015 750 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1100 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ:
особового складу – близько 1 015 750 (+1100) осіб,
танків – 10968 (+1) од
бойових броньованих машин – 22892 (+7) од
артилерійських систем – 29617 (+48) од
РСЗВ– 1425 (+0) од
засоби ППО – 1188 (+0) од
літаків – 416 (+0) од
гелікоптерів – 337 (+0) од
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42153 (+107)
крилаті ракети – 3388 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0) од
підводні човни – 1 (+0) од
автомобільної техніки та автоцистерн – 53195 (+111) од
спеціальна техніка - 3921 (+1)
Як повідомлялося, Росія має великий запас ракет, зокрема й отриманих з Ірану та КНДР, але втрати пускових платформ і носіїв значно обмежують її можливості для масованих атак.