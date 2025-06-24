РФ вдарила по навчальному центрі Сухопутних військ ЗСУ: деталі

ЗСУ. / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Сьогодні, 24 червня, російська армія атакувала безпілотниками Shahed територію одного з навчальних центрів Сухопутних військ ЗСУ. Минулося без загиблих.

Про це повідомили Сухопутні війська у Телеграм-каналі.

“Завдяки впровадженню комплексу превентивних заходів, чітко визначеним алгоритмам безпеки та високому рівню підготовки особового складу вдалося уникнути чисельних втрат”, - наголосили у повідомленні.

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За інформацією ЗСУ, поранення дістав один військовослужбовець. Його шпиталізували до лікувального закладу.

Командування закликає всіх військовослужбовців бути пильними, неухильно дотримуватися заходів безпеки та чітко виконувати алгоритми дій під час повітряних тривог.

Нагадаємо, 22 червня російські війська завдали ракетного удару по тренувальному полігону механізованої бригади ЗСУ під час занять. У Сухопутних військах запевнили, що «завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути численних втрат особового складу». Однак визнали, що є загиблі та поранені.

Згодом стало відомо, що внаслідок ракетного удару по тренувальному полігону кількість поранених становить 14 осіб. Загинуло троє осіб.

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У ЗСУ наголосили, що особовий склад під час тривоги був розосереджений і перебував в укриттях вже за кілька хвилин до удару. Втім, “були деякі військовослужбовці, що знехтували заходами безпеки і більшість з них якраз виявилися постраждалими”.

Дата публікації 08:44, 04.06.25 Кількість переглядів 33 Кадрові перестановки на тлі територіальних втрат! Чого очікувати?