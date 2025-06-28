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- Украина
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В Днепре слышны взрывы
Военные предупреждали об угрозе КАБа Пока официальной информации от власти об атаке нет.
В Днепре днем 28 июня были слышны звуки взрывов. Военные предупреждали об угрозе КАБ. После взрывов к небу поднялся столб дыма.
Об этом сообщили мониторинги и местные телеграммы-каналы.
"Взрыв. Отработала ПВО", - сообщает "Труха.Днепр".
Мониторинговые каналы пишут, что российская управляемая авиабомба впервые долетела до Днепра. Воздушные силы сообщали о "КАБе мимо Запорожья курсом на Днепропетровщину". Пока официальной информации нет.
Напомним, накануне днем в Днепре и Самаре раздались взрывы. Впоследствии власти уточнили, что россияне атаковали ракетами по Самаре, в 25 км от областного центра.
В результате атаки 27 июня количество погибших возросло до пяти человек. Пострадали 25 человек. Заметим, во время ракетного удара 24 июня в Самаре погибли два человека.