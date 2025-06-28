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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Днепре слышны взрывы

Военные предупреждали об угрозе КАБа Пока официальной информации от власти об атаке нет.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Взрыв.

Взрыв. / © Associated Press

В Днепре днем 28 июня были слышны звуки взрывов. Военные предупреждали об угрозе КАБ. После взрывов к небу поднялся столб дыма.

Об этом сообщили мониторинги и местные телеграммы-каналы.

"Взрыв. Отработала ПВО", - сообщает "Труха.Днепр".

Мониторинговые каналы пишут, что российская управляемая авиабомба впервые долетела до Днепра. Воздушные силы сообщали о "КАБе мимо Запорожья курсом на Днепропетровщину". Пока официальной информации нет.

Напомним, накануне днем в Днепре и Самаре раздались взрывы. Впоследствии власти уточнили, что россияне атаковали ракетами по Самаре, в 25 км от областного центра.

В результате атаки 27 июня количество погибших возросло до пяти человек. Пострадали 25 человек. Заметим, во время ракетного удара 24 июня в Самаре погибли два человека.

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