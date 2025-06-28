В Днепре слышны взрывы

Взрыв. / © Associated Press

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В Днепре днем 28 июня были слышны звуки взрывов. Военные предупреждали об угрозе КАБ. После взрывов к небу поднялся столб дыма.

Об этом сообщили мониторинги и местные телеграммы-каналы.

"Взрыв. Отработала ПВО", - сообщает "Труха.Днепр".

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Мониторинговые каналы пишут, что российская управляемая авиабомба впервые долетела до Днепра. Воздушные силы сообщали о "КАБе мимо Запорожья курсом на Днепропетровщину". Пока официальной информации нет.

Напомним, накануне днем в Днепре и Самаре раздались взрывы. Впоследствии власти уточнили, что россияне атаковали ракетами по Самаре, в 25 км от областного центра.

В результате атаки 27 июня количество погибших возросло до пяти человек. Пострадали 25 человек. Заметим, во время ракетного удара 24 июня в Самаре погибли два человека.

Дата публикации 19:27, 27.06.25 Количество просмотров 35 Адские удары по Днепру и Самару: людей уже четвертые сутки ищут под завалами