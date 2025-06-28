Прикордонники зафіксували несподіваного "гостя" на кордоні з ЄС

Олень / © Pixabay

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На Львівщині у Самбірському районі камери системи відеоспостереження прикордонного відділу «Сянки», що входить до складу 7-го прикордонного Карпатського загону, зафіксували незвичного «відвідувача» на українсько-польському кордоні.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Вздовж лінії інженерних загороджень неквапливо прогулювався дикий олень, поводячись із вражаючим спокоєм та уважністю — наче досвідчений прикордонний патруль.

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Тварина час від часу зупинялась, уважно роздивляючись довколишню територію, немов вивчаючи ситуацію чи перевіряючи периметр. Це відео вже стало темою обговорення серед персоналу, адже воно яскраво демонструє, наскільки тісно переплітаються технології безпеки та природне середовище у прикордонній службі.

У ДПСУ наголошують, що завдяки впровадженню сучасних технологій — зокрема систем відео- та фотоконтролю — вдалося досягти високого рівня нагляду навіть за найвіддаленішими й важкодоступними ділянками державного кордону.

© Держприкордонслужба

Поступова модернізація відбувається відповідно до європейських та натівських стандартів. Це дає змогу не лише своєчасно виявляти правопорушення, а й ефективно контролювати території, де рідко з’являється людина, але часто мешкають дикі тварини.

Водночас прикордонники застерігають: попри ідилічні краєвиди, такі місця не призначені для прогулянок. У лісах Самбірського району, крім оленів, живуть і значно небезпечніші дикі тварини — вовки, ведмеді, дикі кабани. А найголовніше — перебування поблизу кордону без відповідного дозволу може мати юридичні наслідки.

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Громадян закликають не порушувати прикордонний режим, не наближатися до лінії державного кордону без спеціального дозволу та користуватися лише офіційно дозволеними туристичними маршрутами. Природа в прикордонних зонах справді захоплює, однак вона потребує не лише захисту, а й відповідального ставлення від людини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Рівненщині живе олень, який вільно гуляє вулицями і йде на контакт з людьми.