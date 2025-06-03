Сіра гниль на полуниці: як врятувати врожай

Хвороби полуниці

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Весна цього року видалася складною для багатьох рослин, і полуниця не стала винятком. Через тривалу похмуру погоду та майже безперервні дощі на наших грядках з’явилася підступна проблема — сіра гниль. Розповідаємо, як виглядає ця хвороба, чим вона небезпечна для врожаю та які методи боротьби застосовувати, щоб зберегти солодкі та великі ягоди.

Тривала волога погода є ідеальним середовищем для активного розвитку сірої гнилі. Саме застій вологого та теплого повітря (під покриттям) створює сприятливі умови для швидкого поширення сірої гнилі.

Як розпізнати сіру гниль на полуниці

На уражених рослинах сіра гниль проявляється у вигляді пухнастого нальоту на ягодах та окремих частинах рослини. Якщо не зупинити її розповсюдження, можна втратити значну частину врожаю. Основними факторами, що сприяють розвитку хвороби, є погане провітрювання та загущені посадки.

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Сіра гниль

Перші дії: видалення уражених частин рослин

Для боротьби з сірою гниллю насамперед необхідно видалити всі пошкоджені частини рослин. Для цього знадобляться пакет та ножиці. Ретельно огляньте кожен кущик і обережно зріжте уражені ягоди, плодоніжки та інші частини рослини, намагаючись не струшувати спори грибка. Всі зрізані уражені елементи одразу помістіть в пакет, не проносячи їх над грядкою, щоб запобігти подальшому розповсюдженню хвороби. Ця робота потребує уважності та терпіння, але її необхідно виконати на всій грядці. Заодно видаліть зайві вуса, які послаблюють рослини.

Що робити з видаленими ураженими частинами

Ні в якому разі не можна викидати уражені частини рослин на компостну купу або закопувати їх на городі. Їх слід обережно запакувати в щільний пакет або контейнер та винести на загальнодачний смітник для подальшого вивезення. Сіра гниль дуже підступна і її спори можуть роками зберігатися в ґрунті, чекаючи сприятливих умов для повторного ураження рослин.

За нашими спостереженнями, видалення уражених частин може зменшити кількість хвороби на грядці приблизно на 50%. Проте спори грибка залишаються на поверхні ґрунту, під ґрунтом та на листках і ягодах, які на перший погляд виглядають здоровими.

Подальша боротьба: біопрепарати на допомогу

Після видалення уражених частин рослин необхідно дочекатися припинення дощів та просихання рослин і ґрунту. Одразу після цього проведіть обробку біопрепаратами. Під час плодоношення використання хімічних засобів на полуниці та подібних культурах не рекомендується. Тому ми оберіть для обробки триходермін та Біплан-М. Ці препарати не виліковують сіру гниль, але ефективно зупиняють її розвиток та захищають здорові частини рослини.

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Триходермін містить гриб Trichoderma, який витісняє збудника гнилі, руйнує його клітини, формує захисну мікрофлору та пригнічує розвиток сірої гнилі до 60-70%.

Біплан-М містить бактерії Bacillus subtilis, які виробляють природні антибіотики, блокуючи поширення хвороби. Ефективність препарату становить 65-75%.

Зазвичай обробку проводять за такою схемою. Після просихання рослин обприскують триходерміном, через 3-4 дні — Біпланом-М, ще через 3-4 дні — знову триходерміном. Таку черговість можна використовувати до зникнення проявів хвороби.