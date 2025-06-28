Німецькі винищувачі перехопили російський літак-шпигун над Балтикою

Винищувачі / © Associated Press

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Винищувачі Військово-повітряних сил Німеччини піднімалимя в повітря через появу російського літака Іл-20М над Балтійським морем.

Про це пише Bild.

За даними медіа, радари вранці, 27 червня, зафіксували російський літак, який вилетів із Калінінграда і рухався в міжнародному повітряному просторі з вимкненими транспондерами, а також не виходив на зв’язок.

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З авіабази Лаге були підняті два винищувачі Eurofighter. Вони встановили візуальний контакт із російським літаком за 100 кілометрів від узбережжя Німеччини.

Джерела Bild стверджують, що Іл-20М не зважав на німецькі винищувачі й продовжив рухатися на захід. Однак за 40 кілометрів від острова Узедом літак змінив курс і вирушив на північ.

Повітряний простір Німеччини, як наголошується, Іл-20М не порушував.

Зазначимо, від початку 2025 року винищувачі НАТО вже дев’ять разів піднімалися на перехоплення російських літаків. Міністерство оборони РФ наполягає, що всі польоти відбуваються відповідно до міжнародного законодавства.

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Нагадаємо, польські винищувачі перехопили російський бомбардувальник Су-24 в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.