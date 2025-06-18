Як вивести грицики з городу: найкращі гербіциди і народні методи

Як вивести грицики з городу / © Pixabay

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Грицики звичайні — однорічна або багаторічна рослина з родини капустяних, яка любить родючі ґрунти, а тому часто з’являється на клумбах чи городах.

Які гербіциди знищують грициків

Для боротьби з грициками експерти рекомендують використовувати два типи гербіцидів:

селективні — впливають на дводольні рослини, але для злакових безпечні (наприклад, Діален, Лонтрел);

неселективні — знищують всі рослини, а тому використовуються лише на пустирях або доріжках (наприклад, Торнадо, Раундап).

Для ефективного оброблення гербіцидами дотримуйтесь певних правил. Насамперед, потрібно обробляти в безвітряну погоду, щоб хімікати не розносилися на сусідні рослини. Також обов’язково носіть захисні рукавички, маску та окуляри. Обробляти краще до початку цвітіння, тому що молоді грицики більш чутливі до препаратів.

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Народні (природні) способи боротьби з грициками

Дедалі популярнішими стають природні способи, які є безпечнішими для довкілля, але потребують більше зусиль і часу.

Найчастіше експерти рекомендують використовувати мульчування і сидерати.

Для мульчі найкраще підійдуть сіно, тирса, кора дерев (шар повинен бути хоча б 5-10 см), чорна плівка або агроволокно. Вони блокують доступ сонячних променів до насіння грициків, а тому рослина не проростає.

Найбільш ефективними сидератами проти грициків є гірчиця, фацелія або люпин. Вони швидко зростають і затіняють рослину. Додатково ці культури також покращують структуру ґрунту. Сидерати краще висівати восени, а навесні перекопувати їх у землю.

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