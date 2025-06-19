Ізраїль готує нові удари по Тегерану — наказ прем’єра Нетаньягу

Міністр оборони Йоав Галант.

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Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу доручив Армії оборони Ізраїлю посилити удари по стратегічних об’єктах на території Ірану.

Про це повідомив міністр оборони Йоав Галант.

Він заявив, що удари Ірану по лікарнях та житлових будинках в Ізраїлі є воєнними злочинами, і за них буде відповідати верховний лідер Ірану:

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“Боягузливий іранський диктатор сидить глибоко у своєму укріпленому бункері та стріляє прицільними вогнями по лікарнях та житлових будинках в Ізраїлі. Це воєнні злочини найсерйознішого ґатунку, і Хаменеї буде притягнуто до відповідальності за свої злочини”.

За словами Галанта, прем’єр-міністр і міністр оборони наказали ЦАХАЛу посилити інтенсивність атак на стратегічні об’єкти в Ірані та урядові цілі в Тегерані, щоб усунути загрози для Ізраїлю та підірвати іранський режим.

Нагадаємо, зранку 19 червня Ізраїль атакував іранський ядерний важководний реактор Арак. Ядерний об'єкт розташований приблизно за 250 км на південний захід від Тегерана.