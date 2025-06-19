На телевидении Ирана появились призывы к восстанию: что произошло

Хакеры взломали иранское телевидение / © скриншот с видео

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Израильские хакеры взломали систему иранского государственного телевидения, чтобы призвать людей выйти на улицы в знак протеста против режима аятоллы Али Хаменеи в стране.

Видео трансляции призывов опубликовало издание Clash Report в сети Х.

На изображениях, в частности, видно людей, которые отрезают волосы, вероятно, в ответ на убийство Махсы Амини — девушки, которая умерла вскоре после того, как была задержана полицией из-за неподобающего ношения хиджаба. Ее смерть стала причиной массовых протестов осенью 2022 года.

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Об израильской кибератаке на государственное телевидение сообщает иранская пресса.

Дата публикации 23:51, 18.06.25 Количество просмотров 3 Хакеры сломали систему государственного телевидения Ирана

В частности, ежедневная газета «Хамшахри» сообщила, что «хакеры проникли на государственное телевидение и транслировали призыв к людям выйти на улицы».

Позже государственное телевидение Ирана предупредило зрителей, что это произошло «из-за кибератак, совершенных сионистским врагом [то есть Израилем], который нарушает спутниковую трансляцию».

Иранская телерадиовещательная корпорация также объявила о перебоях в своем заявлении: «Если видятся несвязанные изображения, причиной является прерывание спутниковых сигналов в сети сионистским врагом».

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Напомним, Армия обороны Израиля 13 июня начала операцию «Восходящий лев», нанося удары по объектам, связанным с ядерной программой и военным объектам Ирана.

15 июня израильские военные обратились с предупреждением для иранских гражданских лиц с предложением покинуть районы вокруг оружейных заводов, чтобы сохранить себе жизнь.

18 июня во время очередного удара по Ирану была уничтожена штаб-квартира внутренней безопасности иранского режима.