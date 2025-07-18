Этот фрукт подорожал почти на 200% за год: расчеты Госстата

Яблоки прибавили в цене / © unsplash.com

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В июне 2025 года продукты питания в Украине существенно подорожали. По сравнению с июнем 2024 года больше выросли в цене овощи, масло, яйца и мясо.

Об этом свидетельствуют данные Госстата по средним потребительским ценам.

Среди всех продуктов абсолютным рекордсменом стали яблоки, которые выросли в цене на 195,5%. Также к продуктам, наиболее возросшим в цене, попала капуста белокочанная.

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Среди овощей также существенно выросли цены на:

морковь — на 67%

лук — на 28%

свекла — на 36%

картофель — на 22%

Цены на мясо:

филе куриное выросло на 35%

говядина — на 30%

свинина — на 35%

Наименьший рост цен наблюдался на сало (7,4%) и сахар (8,2%). Также подорожали молочные смеси для детского питания — всего на 6,3%.

Ранее сообщалось, что в Украине начался сезон продаж яблок урожая 2025 года, однако в этом году фрукты стоят немало. В то же время эксперты прогнозируют снижение цен уже со следующей недели, когда на рынке появится больше продукции.

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