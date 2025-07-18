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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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Этот фрукт подорожал почти на 200% за год: расчеты Госстата

Цены на яблоки бьют рекорды. Фрукты выросли в цене на 195,5%.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Яблоки прибавили в цене

Яблоки прибавили в цене / © unsplash.com

В июне 2025 года продукты питания в Украине существенно подорожали. По сравнению с июнем 2024 года больше выросли в цене овощи, масло, яйца и мясо.

Об этом свидетельствуют данные Госстата по средним потребительским ценам.

Среди всех продуктов абсолютным рекордсменом стали яблоки, которые выросли в цене на 195,5%. Также к продуктам, наиболее возросшим в цене, попала капуста белокочанная.

Среди овощей также существенно выросли цены на:

  • морковь — на 67%

  • лук — на 28%

  • свекла — на 36%

  • картофель — на 22%

Цены на мясо:

  • филе куриное выросло на 35%

  • говядина — на 30%

  • свинина — на 35%

Наименьший рост цен наблюдался на сало (7,4%) и сахар (8,2%). Также подорожали молочные смеси для детского питания — всего на 6,3%.

Ранее сообщалось, что в Украине начался сезон продаж яблок урожая 2025 года, однако в этом году фрукты стоят немало. В то же время эксперты прогнозируют снижение цен уже со следующей недели, когда на рынке появится больше продукции.

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Дата публикации
Количество просмотров
47
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