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Этот фрукт подорожал почти на 200% за год: расчеты Госстата
Цены на яблоки бьют рекорды. Фрукты выросли в цене на 195,5%.
В июне 2025 года продукты питания в Украине существенно подорожали. По сравнению с июнем 2024 года больше выросли в цене овощи, масло, яйца и мясо.
Об этом свидетельствуют данные Госстата по средним потребительским ценам.
Среди всех продуктов абсолютным рекордсменом стали яблоки, которые выросли в цене на 195,5%. Также к продуктам, наиболее возросшим в цене, попала капуста белокочанная.
Среди овощей также существенно выросли цены на:
морковь — на 67%
лук — на 28%
свекла — на 36%
картофель — на 22%
Цены на мясо:
филе куриное выросло на 35%
говядина — на 30%
свинина — на 35%
Наименьший рост цен наблюдался на сало (7,4%) и сахар (8,2%). Также подорожали молочные смеси для детского питания — всего на 6,3%.
Ранее сообщалось, что в Украине начался сезон продаж яблок урожая 2025 года, однако в этом году фрукты стоят немало. В то же время эксперты прогнозируют снижение цен уже со следующей недели, когда на рынке появится больше продукции.