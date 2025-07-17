В Украине стартовал сезон яблок: цены шокируют покупателей

Цены на яблоки / © Associated Press

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В Украине начался сезон продажи яблок урожая 2025 года, однако в этом году фрукты бьют по кошельку. Закупочные цены на первые партии составляют 60-70 грн/кг, что почти втрое больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Спрос остается низким — украинцы выбирают более дешевые сезонные ягоды и фрукты. В то же время эксперты прогнозируют снижение цен уже со следующей недели, когда на рынке появится больше продукции.

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Напомним, в июне и в начале июля 2025 года в Украине наблюдается заметный рост цен не только на фрукты, но и на основные продукты питания — в частности, мясо. Подорожали говядина, свинина и курятина.

По данным Госстата, несмотря на замедление общей инфляции, именно продукты питания дорожают быстрее всего. В июне 2025 года потребительская инфляция в годовом измерении составила 14,3%, тогда как цены на продукты — выросли на 23,2%.

По словам аналитика «Экономического дискуссионного клуба» Олега Пендзина, украинские семьи тратят на продукты до 40% своего дохода — в несколько раз больше, чем жители ЕС. Причины — высокий НДС на продукты и отсутствие должной поддержки сельхозпроизводителей.

Особенно динамичный рост цен фиксируется на мясо птицы. С начала года оно подорожало на 7%, а по сравнению с апрелем 2024 года — на 11,5%.

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