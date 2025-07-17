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Курс валют на 18 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый
Американский доллар вырос в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 18 июля. По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США повысилась на 5 копеек и составляет 41,86 гривны.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 41,86 (+5 коп.)
Курс евро
1 евро - 48,45 (-6 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,38 (-1 коп.)
Ранее говорилось, что с началом июля и второго полугодия года доллар в Украине продолжил демонстрировать относительную стабильность курса, в отличие от евро, стоимость которого растет не по дням, а по часам.
Почему так, насколько заметно изменятся курсы двух главных мировых валют на текущей неделе, что выгоднее — доллар, евро или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.