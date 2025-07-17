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ТСН в социальных сетях

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Деньги
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Курс валют на 18 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Американский доллар вырос в цене.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Курс валют

Курс валют

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 18 июля. По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США повысилась на 5 копеек и составляет 41,86 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,86 (+5 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 48,45 (-6 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,38 (-1 коп.)

Ранее говорилось, что с началом июля и второго полугодия года доллар в Украине продолжил демонстрировать относительную стабильность курса, в отличие от евро, стоимость которого растет не по дням, а по часам.

Почему так, насколько заметно изменятся курсы двух главных мировых валют на текущей неделе, что выгоднее — доллар, евро или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

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