Механики назвали 5 самых проблемных авто / © Pexels

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Эксперты составили рейтинг автомобилей , которые чаще всего подводят своих владельцев, основываясь на масштабных исследованиях JD Power, Consumer Reports, TÜV, ADAC, а также многочисленных отзывах владельцев и мастеров автосервисов. Главным критерием стало количество поломок на 100 автомобилей (PP100), частота обращений в сервис и типовые неисправности.

Об этом пишет UAmotors.

Лидеры антирейтинга: какие авто следует избегать?

1. Fiat 500L: стильный снаружи, проблемный внутри.

Этот компактный хэтчбек, несмотря на привлекательный дизайн и просторный салон, оказался одним из наименее надежных. Владельцы Fiat 500L (особенно модели 2018-2022 годов) часто сталкиваются с проблемами электроники: сбои в мультимедийной системе, климат-контроле, а иногда даже в системе зажигания. Автоматическая коробка также является слабым местом, а подвеска отличается быстрым износом. Зафиксированный показатель PP100 составляет 250, что является очень высоким показателем неисправностей.

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2. Renault Logan/Dacia Logan: бюджетная цена, высокая стоимость ремонта.

Популярные бюджетные модели Renault Logan и Dacia Logan часто становятся "регулярными клиентами" автосервисов. Низкое качество сборки и проблемы с электричеством – основные причины частых поломок. Подвеска этих автомобилей изнашивается уже после 30-40 тысяч километров пробега. Показатель PP100 составляет около 230. Хотя эти машины привлекают доступную цену и простоту ремонта, их общая ненадежность может привести к значительным затратам в будущем.

3. Jeep Cherokee: агрессивный вид, нежная электроника.

Внедорожник Jeep Cherokee, известный своим агрессивным дизайном и внедорожными качествами, разочаровывает владельцев проблем с 9-ступенчатым автоматом и сложной электроникой. Двигатели этой модели подвержены перегреву и повышенному потреблению масла. С показателем PP100 примерно 240, Jeep Cherokee демонстрирует неподходящий уровень надежности для автомобиля премиум-класса.

4. Chevrolet Cruze: прежняя популярность, текущие проблемы.

Когда чрезвычайно популярный Chevrolet Cruze теперь часто встречается в автосервисах из-за проблем с двигателями, электроникой и общее качество сборки.

5. Dacia Duster: "народный кроссовер" со слабыми местами.

Dacia Duster, известный как «народный кроссовер» благодаря своей доступности и проходимости, также имеет недостатки. Владельцы часто жалуются на подвеску, электричество и коробку. Показатель PP100 составляет около 225.

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Почему даже новые автомобили испытывают проблемы?

Эксперты объясняют, что частое попадание бюджетных автомобилей в этот список обусловлено экономией производителей на материалах и комплектующих. Однако даже премиальные марки не застрахованы от проблем. Сложная электроника и внедрение новых технологий часто становятся причиной неисправностей в современных автомобилях независимо от их ценовой категории.

Как избежать проблемных автомобилей?

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, специалисты советуют:

Тщательно изучать рейтинги надежности перед покупкой автомобиля.

Проверять историю авто перед покупкой, особенно на вторичном рынке.

Не гнаться за чрезмерной дешевизной , ведь «бесплатный сыр бывает только в мышеловке».

Лучше инвестировать немного больше в надежность, чем впоследствии тратить время, нервы и значительные суммы на постоянные ремонты.

Напомним, известный автомеханик Скотти Килмер считает Toyota RAV4 одним из лучших подержанных внедорожников.

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