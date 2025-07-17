Механіки назвали 5 найпроблемніших авто / © Pexels

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Експерти склали рейтинг автомобілів, які найчастіше підводять своїх власників, базуючись на масштабних дослідженнях JD Power, Consumer Reports, TÜV, ADAC, а також численних відгуках власників та майстрів автосервісів. Головним критерієм стала кількість поломок на 100 автомобілів (PP100), частота звернень до сервісу та типові несправності.

Про це пише UAmotors.

Лідери антирейтингу: які авто варто уникати?

1. Fiat 500L: стильний зовні, проблемний всередині.

Цей компактний хетчбек, попри свій привабливий дизайн та просторий салон, виявився одним із найменш надійних. Власники Fiat 500L (особливо моделі 2018-2022 років) часто стикаються з проблемами електроніки: збої в мультимедійній системі, клімат-контролі, а іноді навіть у системі запалювання. Автоматична коробка передач також є слабким місцем, а підвіска відрізняється швидким зносом. Зафіксований показник PP100 сягає 250, що є дуже високим показником несправностей.

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2. Renault Logan / Dacia Logan: бюджетна ціна, висока вартість ремонту.

Популярні бюджетні моделі Renault Logan та Dacia Logan часто стають «регулярними клієнтами» автосервісів. Низька якість збірки та проблеми з електрикою — основні причини частих поломок. Підвіска цих автомобілів зношується вже після 30-40 тисяч кілометрів пробігу. Показник PP100 становить близько 230. Хоча ці машини приваблюють доступною ціною та простотою ремонту, їхня загальна ненадійність може призвести до значних витрат у майбутньому.

3. Jeep Cherokee: брутальний вигляд, ніжна електроніка.

Позашляховик Jeep Cherokee, відомий своїм агресивним дизайном та позашляховими якостями, розчаровує власників проблемами з 9-ступінчастим автоматом та складною електронікою. Двигуни цієї моделі схильні до перегріву та підвищеного споживання масла. З показником PP100 приблизно 240, Jeep Cherokee демонструє невідповідний рівень надійності для автомобіля преміум-класу.

4. Chevrolet Cruze: колишня популярність, поточні проблеми.

Колись надзвичайно популярний Chevrolet Cruze тепер часто зустрічається в автосервісах через проблеми з двигунами, електронікою та загальну якість збірки. Показник PP100 становить близько 220. Хоча він залишається доступним на вторинному ринку і має непогану динаміку, потенційні витрати на ремонт можуть переважити економію.

5. Dacia Duster: «народний кросовер» з слабкими місцями.

Dacia Duster, відомий як «народний кросовер» завдяки своїй доступності та прохідності, також має свої недоліки. Власники часто скаржаться на підвіску, електрику та коробку передач. Показник PP100 сягає близько 225.

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Чому навіть нові автомобілі мають проблеми?

Експерти пояснюють, що часте потрапляння бюджетних авто у цей список зумовлене економією виробників на матеріалах та комплектуючих. Однак, навіть преміальні марки не застраховані від проблем. Складна електроніка та впровадження нових технологій часто стають причиною несправностей у сучасних автомобілях, незалежно від їхньої цінової категорії.

Як уникнути проблемних авто?

Щоб уникнути неприємних сюрпризів, фахівці радять:

Ретельно вивчати рейтинги надійності перед покупкою автомобіля.

Перевіряти історію авто перед придбанням, особливо на вторинному ринку.

Не гнатися за надмірною дешевизною, адже «безкоштовний сир буває тільки в мишоловці».

Краще інвестувати трохи більше коштів у надійність, ніж згодом витрачати час, нерви та значні суми на постійні ремонти.

Нагадаємо, відомий автомеханік Скотті Кілмер вважає Toyota RAV4 одним із найкращих старих позашляховиків. Він каже, що цей автомобіль може проїхати понад 500 000 миль (близько 800 000 км). Торік Кілмер показував у відео три моделі машин, які, на його думку, можуть служити дуже довго.

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