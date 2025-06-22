Топ-5 найнадійніших кросоверів, що рідко ламаються

Nissan / © Nissan

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Серед сучасних авто все ще є моделі, які здатні служити довго й без проблем — без складного ремонту та значних витрат. Особливо це стосується кросоверів, які поєднують комфорт, універсальність та високу надійність. Є п’ятірка найвитриваліших моделей, які при правильному догляді можуть проїхати понад 400–500 тисяч кілометрів.

Про це пише UaMotors.

Nissan X-Trail (I та II покоління)

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Один із найбільш перевірених варіантів. Бензинові двигуни 2.0 і 2.5 літра не мають турбін, працюють на простій конструкції, а у версії 2.5 — ще й з чавунним блоком. Саме це забезпечує надійність, а при своєчасній заміні оливи та ременя ГРМ — ресурс понад пів мільйона км.

Mazda CX-5 (2.0 SkyActiv-G)

Атмосферний мотор цієї моделі має продуману систему охолодження і надійну конструкцію. Його ресурс — понад 400 000 км. Основне — якісна олива (0W-20) і своєчасна заміна ланцюга ГРМ приблизно кожні 150 000 км.

Mitsubishi Outlander (2.4 MIVEC, 4B12)

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Надійний і простий двигун, який добре переносить високі пробіги. Алюмінієвий блок посилено чавунними гільзами, що збільшує ресурс. При регулярному догляді — до 300 000 км без серйозного ремонту.

Lexus RX 350 (3.5 V6, 2GR-FE)

Потужний і витривалий мотор без турбіни, з ланцюговим приводом ГРМ (до 250 000 км). Він м’яко працює і рідко виходить з ладу, але дуже чутливий до пального — краще заправлятись бензином АІ-95 і вище.

Toyota RAV4 (2.4, 2AZ-FE)

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Цей кросовер прославився своєю довговічністю. Хоча після 200 000 км може з’явитися витрата оливи, своєчасний ремонт дозволяє без проблем долати 400 000 км і більше. Найкраще себе проявили моделі 2005–2012 років.

Що спільного у всіх цих авто

Атмосферні двигуни без турбін, проста електроніка, міцні матеріали та конструкції. Такі авто легше обслуговувати, а за дотриманням регламенту — вони справді довговічні. Наприклад, у Nissan X-Trail ремінь ГРМ варто міняти кожні 90 000 км, а у Toyota — контролювати ланцюг після 200 000 км.

Нагадаємо, експерти з авто склали професійний перелік з десяти топових кросоверів, які варто купляти на вторинному ринку. Там є багато практичних машин із пробігом за приємними цінами.