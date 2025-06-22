Аварія через комаху: внаслідок ДТП автомобіль перекинувся

У Штаті Огайо сталася ДТП через цикаду / © Поліція Блю-Еш у Facebook

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В американському місті Блу-Еш (штат Огайо) водій Kia Sorento втратив керування автомобілем після того, як в салон залетіла цикада. Авто з’їхало з дороги та перекинулося.

Поліцейський департамент Блу-Еша опублікував фотографію розбитого позашляховика у Facebook.

У повідомленні йдеться, що за кермом авто перебував 37-річний чоловік, який намагався відігнати комаху. Втративши керування, він з’їхав з дороги, автомобіль вдарився об стовп і перекинувся на бік.

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Внаслідок ДТП водій не постраждав, але автомобіль отримав значні пошкодження.

Поліцейські у своєму дописі пожартували, що «винуватець ДТП» втік з місця події.

У поліції порадили водіям упродовж кількох тижнів тримати вікна зачиненими, оскільки ці літаючі комахи мало поважають особистий простір. Хоча ці комахи нешкідливі, вони можуть бути досить надокучливими, якщо потраплять в салон авто.

«Ми всі добре знаємо, що ці надокучливі цикади не поважають особистий простір, зокрема під час керування автомобілем. Можливо, не варто тримати вікна відкритими протягом наступних кількох тижнів. Як бачите, напад цикад може бути небезпечним», — заявила поліція.

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Нагадаємо, раніше у США 16-річний підліток всього за одну ніч обікрав 121 автомобіль.