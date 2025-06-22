Маємо докази, що Росія готує нові військові операції в Європі — Зеленський

Володимир Зеленський. / © Володимир Зеленський

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Президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка має докази підготовки Росією нових військових операцій на території Європи.

Такі дані надані керівником ГУР Кирилом Будановим.

“Фіксуємо подальший інтелектуальний регрес російського керівництва та маємо докази, що вони готують нові військові операції на території Європи”, — зазначив глава держави.

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Водночас Зеленський звернув увагу на суттєві збитки, яких зазнає російська економіка під тиском санкцій, і наголосив, що це підтверджує правильність стратегії — змусити РФ завершити війну через посилення міжнародного тиску.

“Будемо інформувати партнерів щодо фактів, які здобула наша розвідка”, — додав президент.

Раніше ми писали, що Росія веде кампанію диверсій і саботажу на території Європи, залучаючи до виконання завдань випадкових осіб, яких вербують онлайн.