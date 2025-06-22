Топ-5 самых надежных и редко ломающихся кроссоверов

Ниссан / © Nissan

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Среди современных авто все еще есть модели, которые способны служить долго и без проблем — без сложного ремонта и значительных затрат. Особенно это касается кроссоверов, которые сочетают комфорт, универсальность и высокую надежность. Есть пятерка самых выносливых моделей, которые при правильном уходе могут проехать более 400-500 тысяч километров.

Об этом пишет UaMotors.

Nissan X-Trail (I и II поколения)

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Один из самых проверенных вариантов. Бензиновые двигатели 2.0 и 2.5 литра не имеют турбин, работают на простой конструкции, а в версии 2.5 — еще и с чугунным блоком. Именно это обеспечивает надежность, а при своевременной замене масла и ремня ГРМ — ресурс более полумиллиона км.

Mazda CX-5 (2.0 SkyActiv-G)

Атмосферный мотор этой модели имеет продуманную систему охлаждения и надежную конструкцию. Его ресурс — более 400 000 км. Основное — качественное масло (0W-20) и своевременная замена цепи ГРМ примерно каждые 150 000 км.

Mitsubishi Outlander (2.4 MIVEC, 4B12)

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Надежный и простой двигатель, который хорошо переносит высокие пробеги. Алюминиевый блок усилен чугунными гильзами, что увеличивает ресурс. При регулярном уходе — до 300 000 км без серьезного ремонта.

Lexus RX 350 (3.5 V6, 2GR-FE)

Мощный и выносливый мотор без турбины, с цепным приводом ГРМ (до 250 000 км). Он мягко работает и редко выходит из строя, но очень чувствителен к топливу — лучше заправляться бензином АИ-95 и выше.

Toyota RAV4 (2.4, 2AZ-FE)

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Этот кроссовер прославился своей долговечностью. Хотя после 200 000 км может появиться расход масла, своевременный ремонт позволяет без проблем преодолевать 400 000 км и более. Лучше всего себя проявили модели 2005-2012 годов.

Что общего у всех этих авто

Атмосферные двигатели без турбин, простая электроника, прочные материалы и конструкции. Такие авто легче обслуживать, а при соблюдении регламента — они действительно долговечны. Например, в Nissan X-Trail ремень ГРМ стоит менять каждые 90 000 км, а в Toyota — контролировать цепь после 200 000 км.

Напомним, эксперты по авто составили профессиональный перечень из десяти топовых кроссоверов, которые стоит покупать на вторичном рынке. Там есть много практичных машин с пробегом по приятным ценам.