Самые продаваемые авто в мире: кто возглавил глобальный рейтинг

Toyota RAV4 / © motor1.com

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С января по апрель 2025 года Toyota RAV4 стал самым продаваемым автомобилем в мире, несмотря на небольшой рост продаж — всего на 0,5%.

Об этом сообщил «Укравтопром», ссылаясь на данные focus2move.

На второй позиции оказалась Toyota Corolla, которая потеряла 13,6% продаж, а замыкает тройку лидеров американский пикап Ford F-Series с приростом в 17,4%.—

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Десятка самых популярных моделей выглядит так:

Toyota RAV4 (+0,5%)

Toyota Corolla (-13,6%)

Ford F-Series (+17,4%)

Tesla Model Y (-29,1%)

Honda CR-V (+0,8%)

Chevrolet Silverado (-5,1%)

Hyundai Tucson (-0,5%)

Toyota Camry (+4,1%)

Toyota Hilux (+0,2%)

Kia Sportage (+0,3%)

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