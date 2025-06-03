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Самые продаваемые авто в мире: кто возглавил глобальный рейтинг
Мировой рынок авто сменил лидера: RAV4 опередил Corolla, а Ford F-Series совершил прорыв.
С января по апрель 2025 года Toyota RAV4 стал самым продаваемым автомобилем в мире, несмотря на небольшой рост продаж — всего на 0,5%.
Об этом сообщил «Укравтопром», ссылаясь на данные focus2move.
На второй позиции оказалась Toyota Corolla, которая потеряла 13,6% продаж, а замыкает тройку лидеров американский пикап Ford F-Series с приростом в 17,4%.—
Десятка самых популярных моделей выглядит так:
Toyota RAV4 (+0,5%)
Toyota Corolla (-13,6%)
Ford F-Series (+17,4%)
Tesla Model Y (-29,1%)
Honda CR-V (+0,8%)
Chevrolet Silverado (-5,1%)
Hyundai Tucson (-0,5%)
Toyota Camry (+4,1%)
Toyota Hilux (+0,2%)
Kia Sportage (+0,3%)
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