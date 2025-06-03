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ТСН в социальных сетях

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Новости
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Самые продаваемые авто в мире: кто возглавил глобальный рейтинг

Мировой рынок авто сменил лидера: RAV4 опередил Corolla, а Ford F-Series совершил прорыв.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Toyota RAV4

Toyota RAV4 / © motor1.com

С января по апрель 2025 года Toyota RAV4 стал самым продаваемым автомобилем в мире, несмотря на небольшой рост продаж — всего на 0,5%.

Об этом сообщил «Укравтопром», ссылаясь на данные focus2move.

На второй позиции оказалась Toyota Corolla, которая потеряла 13,6% продаж, а замыкает тройку лидеров американский пикап Ford F-Series с приростом в 17,4%.—

Десятка самых популярных моделей выглядит так:

  • Toyota RAV4 (+0,5%)

  • Toyota Corolla (-13,6%)

  • Ford F-Series (+17,4%)

  • Tesla Model Y (-29,1%)

  • Honda CR-V (+0,8%)

  • Chevrolet Silverado (-5,1%)

  • Hyundai Tucson (-0,5%)

  • Toyota Camry (+4,1%)

  • Toyota Hilux (+0,2%)

  • Kia Sportage (+0,3%)

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