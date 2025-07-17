В Україні стартував сезон яблук: ціни шокують покупців

Ціни на яблука / © Associated Press

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В Україні розпочався сезон продажу яблук урожаю 2025 року, однак цьогоріч фрукти б’ють по гаманцю. Закупівельні ціни на перші партії становлять 60–70 грн/кг, що майже втричі більше, ніж торік.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Попит залишається низьким — українці обирають дешевші сезонні ягоди та фрукти. Водночас експерти прогнозують зниження цін уже від наступного тижня, коли на ринку з’явиться більше продукції.

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Нагадаємо, в червні та на початку липня 2025 року в Україні спостерігається помітне зростання цін не лише на фрукти, а й на основні харчові продукти, зокрема м’ясо. Здорожчали яловичина, свинина та курятина.

За даними Держстату, попри сповільнення загальної інфляції, саме харчові продукти дорожчають найшвидше. У червні 2025 року споживча інфляція в річному вимірі становила 14,3%, тоді як ціни на продукти зросли на 23,2%.

За словами аналітика «Економічного дискусійного клубу» Олега Пендзина, українські родини витрачають на харчі до 40% свого доходу — в кілька разів більше, ніж мешканці ЄС. Причини — високий ПДВ на продукти та відсутність належної підтримки сільгоспвиробників.

Особливо динамічне зростання цін фіксується на м’ясо птиці. Від початку року воно здорожчало на 7%, а порівнюючи з квітнем 2024 року — на 11,5%.

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