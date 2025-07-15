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В Україні стрімко дорожчає м’ясо: експерти спрогнозували, як зміняться ціни
Ціни на м’ясо в Україні знову зросли. Що буде далі — пояснюють експерти.
У червні та на початку липня 2025 року в Україні зафіксовано помітне зростання цін на м’ясо — яловичину, свинину та курятину.
Про це повідомило видання УНІАН.
Здорожчання м’яса в Україні
За даними аналітика «Українського клубу аграрного бізнесу» Максима Гопки, у червні середня ціна свинячого ошийка становила понад 330 грн/кг — на 30% більше, ніж торік. Яловичина подорожчала на 22% — до 336 грн/кг.
У липні ціни зросли ще більше: яловичину почали продавати по 350 грн/кг. Шашлик зі свинини на початку липня коштував 260 грн/кг, тоді як у червні його середня ціна становила 254 грн/кг.
Дорожчає і курятина. Станом на початок липня середня ціна філе становила 224 грн/кг. Стегно коштувало 151,50 грн/кг, що суттєво більше, ніж у червні — приблизно 139 грн/кг. Тушка — близько 120 грн/кг. Курячі гомілки у червні коштували 90,39 грн/кг, а на початку липня — вже 94,50 грн/кг.
Чому ростуть ціни на м’ясо
За словами заступниці директорки з маркетингу «ЕКО-маркету» Марії Проніної, ціни на м’ясо формуються під впливом низки чинників: вартості кормів, пального, енергоносіїв, заробітної плати працівників, а також внутрішнього попиту, конкуренції та доступу до зовнішніх ринків.
Хоча експортні поставки української яловичини у травні 2025 року зросли — було експортовано 21 тонну свіжої або охолодженої яловичини, що удесятеро (на 980%) перевищує показник квітня, — це зростання не є сталим трендом. Як зазначають аналітики, таке збільшення пояснюється низькою базою порівняння. Загалом експорт все одно лишається більш ніж на 90% нижчим за показник травня 2024 року.
Попри наявні експортні перепони, вони не є ключовим чинником зростання цін на м’ясо всередині країни. Експерти наголошують: подорожчання спричинене передусім скороченням поголів’я худоби, проблемами з логістикою та загальною економічною нестабільністю.
Зростання цін на курятину фахівці пов’язують із подорожчанням кормів, тоді як яловичина дорожчає через обмежену пропозицію на ринку та складнощі у виробництві.
За словами представниці «ЕКО-маркету», на формування цін впливають і сезонні чинники. Зокрема, м’ясо традиційно дорожчає перед Великоднем та в період новорічно-різдвяних свят — у пікові періоди попиту. Така тенденція збереглася і в 2025 році.
Влітку ціни додатково підштовхнула загальна інфляція та валютні коливання. Це позначилося, зокрема, на вартості імпортних складників — від вітамінів до сільгоспобладнання.
Ще один фактор — скорочення виробництва. За даними УКАБ, у січні–травні 2025 року загальна забійна маса тварин склала:
яловичина — 74,6 тис. тонн (мінус 6% до аналогічного періоду 2024 року),
свинина — 270,3 тис. тонн (мінус 11%),
м’ясо птиці — 563,4 тис. тонн (мінус 1%).
Найбільше скорочення забійної маси ВРХ фіксується в домогосподарствах (мінус 10%), тоді як у випадку зі свинями — на промислових підприємствах (мінус 15%), зазначає аналітик УКАБ Максим Гопка.
Як зазначають в УКАБ, виробництво м’яса в Україні стикається з труднощами протягом років. Зокрема, після розпаду колгоспної системи наприкінці минулого століття селяни масово скорочували поголів’я худоби через подорожчання кормів, відсутність державної підтримки та економічну нестабільність.
В «Асоціації виробників молока» зазначили, що повномасштабна війна ще більше загострила ситуацію — у прифронтових регіонах частина тварин загинула внаслідок обстрілів.
Фахівці наголошують, що утримання худоби стає дедалі витратнішим: через зниження рентабельності, подорожчання пального, електроенергії та кормової бази. Крім того, фермери внаслідок війни втрачають доступ до пасовищ і земель.
Подібна ситуація спостерігається й у галузі свинарства.
«Скорочення свинопоголів’я в Україні останніми роками відбувається як через поступове „згортання“ присадибного свинарства, що триває вже понад декаду, так і через втрати промислового поголів’я свиней. Останні пов’язані як із посиленням епізоотичних викликів (поширення Африканської чуми свиней), так і економічних складнощів», — зазначили в Асоціації «Свинарі України».
У 2022 році через повномасштабну війну Росії проти України країна втратила близько 10–12% поголів’я худоби. Причиною стали масові руйнування та ліквідація ферм.
Економіст Олег Пендзин підтверджує ці дані й зазначає, що галузь стикається з низкою викликів.
”Серед головних проблем галузі — подорожчання кормової бази. Зменшується поголів’я. Це стосується як свиней, так і великої рогатої худоби. Загальні обсяги виробництва зменшуються у зв’язку зі зменшенням господарств, які займаються м’ясною групою. Але головний виклик — падіння попиту на м’ясо, яке ми маємо на сьогоднішній момент, а воно пов’язано з падінням реальних доходів населення. Тому що чим ми бідніші, тим більше їмо хліба і картоплі. І чим багатші — тим більше їмо м’яса і молокопродуктів», — розповів експерт.
Як війна вплинула на споживання м’яса в Україні
Повномасштабне вторгнення суттєво вплинуло на харчові звички українців. За даними Асоціації «Свинарі України», скорочення споживання свинини справді має місце, однак пояснюється воно зокрема, зменшенням кількості населення через міграцію.
«Якщо говорити про ємність ринку свинини, як про сукупний попит на цей вид м’яса, то він дійсно скоротився з початку повномасштабного вторгнення через зменшення самої кількості споживачів у зв’язку з міграцією населення», — зазначили в Асоціації.
Якщо ж рахувати на душу населення, то показники навіть трохи зросли. У 2022 та торік українці споживали приблизно по 21 кг свинини на людину в рік — це більше, ніж у 2021-му (приблизно 20 кг). Фахівці пояснюють це тим, що свинина дорожчала повільніше за інші продукти.
«Підвищення цін, дійсно, послаблює попит на свинину, адже в нинішніх умовах споживачі схильні „обирати гаманцем". Проте висока лояльність до свинини як до універсального та водночас сезонно популярного виду м’яса (свята, сезон шашликів та відпусток тощо) зберігається, а відновлення споживання за сприятливіших економічних обставин — цілком реалістичний сценарій, який вже повторювався», — зазначають експерти.
Дані Міністерства аграрної політики також свідчать про зрушення в споживанні інших видів м’яса. У 2023 році середньостатистичний українець з’їв близько 27 кг курятини та 7,4 кг яловичини. Для порівняння, у 2022-му ці цифри були 26,2 кг і 7 кг відповідно.
Водночас війна вплинула на споживчі пріоритети загалом. Згідно з дослідженням Gradus Research Company, 64% українців почали обирати дешевші продукти. Головними чинниками стали зростання цін, зниження доходів, психологічний тиск та емоційне вигорання.
Попри загальне скорочення виробництва м’яса, внутрішній попит в Україні наразі здебільшого покривається вітчизняними виробниками. За словами експертів Асоціації «Свинарі України», рівень самозабезпеченості свининою за останнє десятиліття не опускався нижче 86%, а з 2022 року стабільно тримається вище 90%.
Навіть на тлі зростання імпорту — 7,16 тис. тонн за перше півріччя 2025 року проти 2,3 тис. тонн за весь 2024-й — частка закордонної свинини на ринку залишається незначною. Імпорт складає менш як 5% загального обсягу споживання.
Таким чином, український ринок м’яса, хоч і зазнав тиску війни, продовжує адаптуватися. Основну частину попиту покривають вітчизняні виробники.
Як змінюватимуться ціни на м’ясо впродовж цього року
Попри війну, економічну нестабільність і дефіцит робочої сили в аграрному секторі, ціни на м’ясо в Україні 2025 року навряд чи зазнають різких коливань.
«Виклики воєнного часу, глобальна геополітична напруженість, економічні та епізоотичні ризики, а також необхідність імплементувати європейське законодавство в частині благополуччя тварин додають чимало нових невідомих у формулу розвитку промислового свинарства в Україні», — додали в Асоціації «Свинарі України».
Утім, різкого стрибка цін у найближчі місяці не передбачається. За словами заступниці директорки з маркетингу «ЕКО-маркету» Марії Проніної, нині м’ясний ринок увійшов у фазу відносної стабільності. Якщо не станеться форс-мажорів — валютних потрясінь, енергокризи чи неврожаю зерна — вартість продукції залишатимуться стабільними щонайменше до осені.
Водночас як зазначають в Українському клубі аграрного бізнесу, повністю уникнути зростання не вдасться. Фахівці прогнозують, що ціна свинячого ошийка може досягти 320–350 грн за кілограм. Причина — обмежена пропозиція живої ваги та стабільний попит у період літніх відпусток.
Яловичина, за оцінками, може додати в ціні ще 5–7% — особливо в серпні, коли витрати на утримання худоби зростають, а пропозиція на ринку залишається обмеженою.
Що ж до курятини, то ситуація залишається стабільною. Ціни на куряче філе, стегна або тушки можуть трохи коливатися, однак істотного зростання наразі не передбачається.
Отже, українцям не загрожує новий ціновий стрибок, але й на суттєве здешевлення м’яса розраховувати не варто.
Варто зазначити, що попри сповільнення загальної інфляції, продукти в Україні дорожчають швидше за інші категорії товарів. За даними Держстату, у червні 2025 року споживча інфляція склала 14,3% у річному вимірі, тоді як ціни на продукти харчування зросли на 23,2%.
Раніше експерт «Економічного дискусійного клубу» Олег Пендзин наголосив: українці витрачають на їжу до 40% своїх доходів — значно більше, ніж мешканці країн ЄС. Це пояснюють високим ПДВ на продукти та браком державної підтримки для агровиробників.
Нагадаємо, в Україні спостерігається стійке зростання цін на м’ясо птиці. Від початку року воно здорожчало на 7%, а порівнюючи з квітнем минулого року — на 11,5%.