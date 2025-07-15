В Україні стрімко дорожчає м’ясо: експерти спрогнозували, як зміняться ціни

Ціни на м’ясо / © УНІАН

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У червні та на початку липня 2025 року в Україні зафіксовано помітне зростання цін на м’ясо — яловичину, свинину та курятину.

Про це повідомило видання УНІАН.

Здорожчання м’яса в Україні

За даними аналітика «Українського клубу аграрного бізнесу» Максима Гопки, у червні середня ціна свинячого ошийка становила понад 330 грн/кг — на 30% більше, ніж торік. Яловичина подорожчала на 22% — до 336 грн/кг.

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У липні ціни зросли ще більше: яловичину почали продавати по 350 грн/кг. Шашлик зі свинини на початку липня коштував 260 грн/кг, тоді як у червні його середня ціна становила 254 грн/кг.

Дорожчає і курятина. Станом на початок липня середня ціна філе становила 224 грн/кг. Стегно коштувало 151,50 грн/кг, що суттєво більше, ніж у червні — приблизно 139 грн/кг. Тушка — близько 120 грн/кг. Курячі гомілки у червні коштували 90,39 грн/кг, а на початку липня — вже 94,50 грн/кг.

Чому ростуть ціни на м’ясо

За словами заступниці директорки з маркетингу «ЕКО-маркету» Марії Проніної, ціни на м’ясо формуються під впливом низки чинників: вартості кормів, пального, енергоносіїв, заробітної плати працівників, а також внутрішнього попиту, конкуренції та доступу до зовнішніх ринків.

Хоча експортні поставки української яловичини у травні 2025 року зросли — було експортовано 21 тонну свіжої або охолодженої яловичини, що удесятеро (на 980%) перевищує показник квітня, — це зростання не є сталим трендом. Як зазначають аналітики, таке збільшення пояснюється низькою базою порівняння. Загалом експорт все одно лишається більш ніж на 90% нижчим за показник травня 2024 року.

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Попри наявні експортні перепони, вони не є ключовим чинником зростання цін на м’ясо всередині країни. Експерти наголошують: подорожчання спричинене передусім скороченням поголів’я худоби, проблемами з логістикою та загальною економічною нестабільністю.

Зростання цін на курятину фахівці пов’язують із подорожчанням кормів, тоді як яловичина дорожчає через обмежену пропозицію на ринку та складнощі у виробництві.

За словами представниці «ЕКО-маркету», на формування цін впливають і сезонні чинники. Зокрема, м’ясо традиційно дорожчає перед Великоднем та в період новорічно-різдвяних свят — у пікові періоди попиту. Така тенденція збереглася і в 2025 році.

Влітку ціни додатково підштовхнула загальна інфляція та валютні коливання. Це позначилося, зокрема, на вартості імпортних складників — від вітамінів до сільгоспобладнання.

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Ще один фактор — скорочення виробництва. За даними УКАБ, у січні–травні 2025 року загальна забійна маса тварин склала:

яловичина — 74,6 тис. тонн (мінус 6% до аналогічного періоду 2024 року),

свинина — 270,3 тис. тонн (мінус 11%),

м’ясо птиці — 563,4 тис. тонн (мінус 1%).

Найбільше скорочення забійної маси ВРХ фіксується в домогосподарствах (мінус 10%), тоді як у випадку зі свинями — на промислових підприємствах (мінус 15%), зазначає аналітик УКАБ Максим Гопка.

Як зазначають в УКАБ, виробництво м’яса в Україні стикається з труднощами протягом років. Зокрема, після розпаду колгоспної системи наприкінці минулого століття селяни масово скорочували поголів’я худоби через подорожчання кормів, відсутність державної підтримки та економічну нестабільність.

В «Асоціації виробників молока» зазначили, що повномасштабна війна ще більше загострила ситуацію — у прифронтових регіонах частина тварин загинула внаслідок обстрілів.

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Фахівці наголошують, що утримання худоби стає дедалі витратнішим: через зниження рентабельності, подорожчання пального, електроенергії та кормової бази. Крім того, фермери внаслідок війни втрачають доступ до пасовищ і земель.

Подібна ситуація спостерігається й у галузі свинарства.

«Скорочення свинопоголів’я в Україні останніми роками відбувається як через поступове „згортання“ присадибного свинарства, що триває вже понад декаду, так і через втрати промислового поголів’я свиней. Останні пов’язані як із посиленням епізоотичних викликів (поширення Африканської чуми свиней), так і економічних складнощів», — зазначили в Асоціації «Свинарі України».

У 2022 році через повномасштабну війну Росії проти України країна втратила близько 10–12% поголів’я худоби. Причиною стали масові руйнування та ліквідація ферм.

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Економіст Олег Пендзин підтверджує ці дані й зазначає, що галузь стикається з низкою викликів.

‎”Серед головних проблем галузі — подорожчання кормової бази. Зменшується поголів’я. Це стосується як свиней, так і великої рогатої худоби. Загальні обсяги виробництва зменшуються у зв’язку зі зменшенням господарств, які займаються м’ясною групою. Але головний виклик — падіння попиту на м’ясо, яке ми маємо на сьогоднішній момент, а воно пов’язано з падінням реальних доходів населення. Тому що чим ми бідніші, тим більше їмо хліба і картоплі. І чим багатші — тим більше їмо м’яса і молокопродуктів», — розповів експерт.

Як війна вплинула на споживання м’яса в Україні

Повномасштабне вторгнення суттєво вплинуло на харчові звички українців. За даними Асоціації «Свинарі України», скорочення споживання свинини справді має місце, однак пояснюється воно зокрема, зменшенням кількості населення через міграцію.

«‎Якщо говорити про ємність ринку свинини, як про сукупний попит на цей вид м’яса, то він дійсно скоротився з початку повномасштабного вторгнення через зменшення самої кількості споживачів у зв’язку з міграцією населення», — зазначили в Асоціації.

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Якщо ж рахувати на душу населення, то показники навіть трохи зросли. У 2022 та торік українці споживали приблизно по 21 кг свинини на людину в рік — це більше, ніж у 2021-му (приблизно 20 кг). Фахівці пояснюють це тим, що свинина дорожчала повільніше за інші продукти.

«Підвищення цін, дійсно, послаблює попит на свинину, адже в нинішніх умовах споживачі схильні „‎обирати гаманцем"‎. Проте висока лояльність до свинини як до універсального та водночас сезонно популярного виду м’яса (свята, сезон шашликів та відпусток тощо) зберігається, а відновлення споживання за сприятливіших економічних обставин — цілком реалістичний сценарій, який вже повторювався», — зазначають експерти.

Дані Міністерства аграрної політики також свідчать про зрушення в споживанні інших видів м’яса. У 2023 році середньостатистичний українець з’їв близько 27 кг курятини та 7,4 кг яловичини. Для порівняння, у 2022-му ці цифри були 26,2 кг і 7 кг відповідно.

Водночас війна вплинула на споживчі пріоритети загалом. Згідно з дослідженням Gradus Research Company, 64% українців почали обирати дешевші продукти. Головними чинниками стали зростання цін, зниження доходів, психологічний тиск та емоційне вигорання.

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Попри загальне скорочення виробництва м’яса, внутрішній попит в Україні наразі здебільшого покривається вітчизняними виробниками. За словами експертів Асоціації «Свинарі України», рівень самозабезпеченості свининою за останнє десятиліття не опускався нижче 86%, а з 2022 року стабільно тримається вище 90%.

Навіть на тлі зростання імпорту — 7,16 тис. тонн за перше півріччя 2025 року проти 2,3 тис. тонн за весь 2024-й — частка закордонної свинини на ринку залишається незначною. Імпорт складає менш як 5% загального обсягу споживання.

Таким чином, український ринок м’яса, хоч і зазнав тиску війни, продовжує адаптуватися. Основну частину попиту покривають вітчизняні виробники.

Як змінюватимуться ціни на м’ясо впродовж цього року

Попри війну, економічну нестабільність і дефіцит робочої сили в аграрному секторі, ціни на м’ясо в Україні 2025 року навряд чи зазнають різких коливань.

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«Виклики воєнного часу, глобальна геополітична напруженість, економічні та епізоотичні ризики, а також необхідність імплементувати європейське законодавство в частині благополуччя тварин додають чимало нових невідомих у формулу розвитку промислового свинарства в Україні», — додали в Асоціації «Свинарі України».

Утім, різкого стрибка цін у найближчі місяці не передбачається. За словами заступниці директорки з маркетингу «ЕКО-маркету» Марії Проніної, нині м’ясний ринок увійшов у фазу відносної стабільності. Якщо не станеться форс-мажорів — валютних потрясінь, енергокризи чи неврожаю зерна — вартість продукції залишатимуться стабільними щонайменше до осені.

Водночас як зазначають в Українському клубі аграрного бізнесу, повністю уникнути зростання не вдасться. Фахівці прогнозують, що ціна свинячого ошийка може досягти 320–350 грн за кілограм. Причина — обмежена пропозиція живої ваги та стабільний попит у період літніх відпусток.

Яловичина, за оцінками, може додати в ціні ще 5–7% — особливо в серпні, коли витрати на утримання худоби зростають, а пропозиція на ринку залишається обмеженою.

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Що ж до курятини, то ситуація залишається стабільною. Ціни на куряче філе, стегна або тушки можуть трохи коливатися, однак істотного зростання наразі не передбачається.

Отже, українцям не загрожує новий ціновий стрибок, але й на суттєве здешевлення м’яса розраховувати не варто.

Варто зазначити, що попри сповільнення загальної інфляції, продукти в Україні дорожчають швидше за інші категорії товарів. За даними Держстату, у червні 2025 року споживча інфляція склала 14,3% у річному вимірі, тоді як ціни на продукти харчування зросли на 23,2%.

Раніше експерт «Економічного дискусійного клубу» Олег Пендзин наголосив: українці витрачають на їжу до 40% своїх доходів — значно більше, ніж мешканці країн ЄС. Це пояснюють високим ПДВ на продукти та браком державної підтримки для агровиробників.

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Нагадаємо, в Україні спостерігається стійке зростання цін на м’ясо птиці. Від початку року воно здорожчало на 7%, а порівнюючи з квітнем минулого року — на 11,5%.