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- Укрaїнa
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Україну охопила повітряна тривога: яка загроза
Причина тривоги — зліт російського винищувача МіГ-31К, що становить ракетну небезпеку.
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Повітряна тривога оголошена на всій території України станом на 16:00 вівторка, 15 липня.
Про це свідчить інформація на мапі тривог.
Тривога лунає у всіх областях України. Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, для всієї країни оголошена ракетна небезпека через зліт російського винищувача МіГ-31К.
Водночас у ПС поінформували також про пуски ворожих керованих авіаційних бомб із тактичної авіації на Сумську область.
Зауважимо, це вже вдруге за день Україну охоплює масштабна тривога через зліт МіГ-31К. Попереднього разу сирени лунали о 14:00.