ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
745
Час на прочитання
1 хв

Україну охопила повітряна тривога: яка загроза

Причина тривоги — зліт російського винищувача МіГ-31К, що становить ракетну небезпеку.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Повітряна тривога в Україні

Повітряна тривога в Україні

Новина була доповнена додатковими матеріалами

Повітряна тривога оголошена на всій території України станом на 16:00 вівторка, 15 липня.

Про це свідчить інформація на мапі тривог.

Тривога лунає у всіх областях України. Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, для всієї країни оголошена ракетна небезпека через зліт російського винищувача МіГ-31К.

Водночас у ПС поінформували також про пуски ворожих керованих авіаційних бомб із тактичної авіації на Сумську область.

Зауважимо, це вже вдруге за день Україну охоплює масштабна тривога через зліт МіГ-31К. Попереднього разу сирени лунали о 14:00.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie