Україну охопила повітряна тривога: злетів винищувач МіГ-31

Повітряна тривога / © ТСН

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А вдень 15 липня території України охопила повітряна тривога. Є загроза удару Ракетами типу «Кинджал».

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

«УВАГА! Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт 2 МіГ-31К з ае "Саваслейка", — зазначили у повідомленні.

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Станом на 14:01 «почервоніли» усі області України.

Вже за 18 хвилин оголосили про відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, від вечора 14 липня до полудня 15 липня лунала майже безперервна повітряна тривога. Загалом тривалість тривоги сягнула понад 17 годин.

Армія РФ атакувала обласний центр 24 ударними дронами типу «Shahed». Це лише ті безпілотники, які летіли безпосередньо по місту, без урахування транзитних дронів.

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