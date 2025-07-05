Повітряна тривога лунає по всій Україні: яка загроза (оновлено)

Повітряна тривога / © ТСН.ua

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У суботу, 5 липня, Повітряні Сили ЗСУ повідомили про зліт російського винищувача МіГ-31К — носія гіперзвукових ракет «Кинджал». Одразу після цього у всіх областях України було оголошено повітряну тривогу.

Про це стало відомо з мапи тривог та повідомлення ПС.

О 17:38 українські військові зафіксували швидкісну повітряну ціль над Чернігівщиною, яка рухалася курсом на Київщину. Вже за хвилину ракета змінила напрямок і попрямувала на Житомирську область.

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Станом на 17:40 Повітряні Сили повідомили, що ракета летить у напрямку Старокостянтинова (Хмельницька область). Згодом в на Хмельниччині пролунали вибухи.

О 17:45 в ПС повідомили про ракету над Чернігівщиною та рухається південно-західним курсом. Згодом було уточнено, що ціль рухається на Житомирщину курсом на Старокостянтинів.

О 17:51 було повідомлено про повторні вибухи на Хмельниччині. О 17:21 вибухи пролунали знову.

Карта повітряних тривог / © alerts.in.ua

У ніч на 5 липня російські окупанти атакували Україну 322-ма безпілотниками типу Shahed та дронами-імітаціями. Цієї ж ночі зафіксовано удари по українських містах. Вранці 5 липня вибухи пролунали на Хмельниччині.

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