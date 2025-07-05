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- Війна
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РФ ударила по Україні 322 дронами: яке місто прийняло удар
Цієї ночі основним напрямком удару російських дронів стало місто Старокостянтинів Хмельницької області.
У ніч на 5 липня російські окупанти атакували Україну 322-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами.
Про результати роботи ППО прозвітували Повітряні сили ЗСУ.
Росіяни запускали дрони різних типів із таких напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталове.
Цього разу як основну «жертву» окупанти вибрали Хмельниччину, а саме — місто Старокостянтинів.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За інформацією ПС, станом на 09.30 протиповітряною обороною знешкоджено 292 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотники інших типів):
157 — збито вогневими засобами ураження,
135 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Влучання зафіксовані у 4 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.
Нагадаємо, що цієї ночі росіяни вкотре атакували українські міста ударними дронами. Також сьогодні вранці вибухи лунали на Хмельниччині.